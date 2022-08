No supera el episodio de la China Suárez: el entorno de Wanda Nara dio a conocer el motivo del divorcio

A pesar de los esfuerzos que hicieron Wanda Nara y Mauro Icardi para reconciliarse y apostar por su matrimonio, todo indica que están cada vez más cerca del divorcio. La noticia no habría sido una sorpresa para el entorno de la mediática, que desde hace tiempo saben que el escándalo que tuvo a la China Suárez como protagonista fue un duro golpe que la pareja no pudo sanar.

“Esto lo tengo de muy buena fuente, lo que no superan es el episodio con la China Suárez. Búsquenle la vuelta que quieran o disfrácenlo, pero eso es lo que no pudieron remar desde aquella historia de Instagram”, remarcó Ángel De Brito al aire de LAM (América) cuando dio la primicia.

El conductor destacó que no estaba dando su opinión sobre la situación, sino que estaba manifestando “lo que siente Wanda”. “Ella no lo superó y Mauro en un momento soltó. Este es el único tema concreto que tienen, no hay otro”, añadió.

Luego de esta información, el panel del programa de espectáculos coincidió en que el futbolista podría haber tirado la toalla ante los reproches continuos de su esposa y ya no intentar reconquistarla.

Cómo está la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante este debate, Yanina Latorre interrumpió sus vacaciones por un momento y se comunicó con Ángel De Brito para aportar más detalles de la crisis que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi. “Te cuento que no hay un divorcio en puerta ni inició los trámites”, precisó la angelita.

La panelista sostuvo que el audio que se filtró con el anuncio del divorcio solo fue una estrategia de la mediática para contener a la empleada, que estaba furiosa porque la habían dejado varada en Milán. “Fue un recurso para contestarle a la señora que trabajaba en la casa. Ella se vino para acá y le prometió un sueldo que no le pagó. Entonces, hace ese drama para que la señora le tenga lástima”.

Mauro Icardi y Wanda Nara están a punto de divorciarse. (Foto: Instgram / wanda_icardi)

Latorre también dijo que sus fuentes le dieron la misma información que obtuvo De Brito: la crisis entre la pareja es real desde el año pasado cuanto estalló el Wandagate. “Ella no lo perdonó y nunca se corrió de ese lugar”, indicó.

Por último, no dudó en afirmar que la mediática tiene a su esposo como un “trofeo”. “Las malas lenguas piensan que no se quiere divorciar porque tiene miedo de que se vaya con la China”, completó.