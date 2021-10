Noche de tensión en Bake Off Argentina: inesperada decisión del jurado y eliminación

Los participantes de Bake Off Argentina afrontaron un nuevo domingo de eliminación, en el camino a consagrarse como el mejor pastelero amateur del país. En una difícil noche, Paula Chaves anunció el “desafío inigualable” que tendrían que superar: debían preparar una torta que “haga viajar a México”, que tenga al menos 20 centímetros de alto, dos bizcochos, dos rellenos y una decoración con flores hechas con picos rusos y bordados mexicanos.

Aunque para esta consigna contaban con 2 horas y 45 minutos, tanto Carlos como Paula, Emiliano y Ximena contarían con cinco minutos extra, gracias a que cada uno de ellos ganó uno de las pruebas de la semana. Una vez que todos pusieron manos a la obra, nada fue sencillo: muchos tuvieron problemas con la decoración e incluso con el sabor, que también debía representar al país mencionado. “Anímense al picante”, aconsejó Dolli Irigoyen. Lo cierto es que, aunque parecía que contaban con una buena cantidad de tiempo, varios de los concursantes se sorprendieron cuando la conductora les avisó que faltaban pocos minutos. Finalmente, llegó la hora más temida: “¡Pasteleros, un paso para atrás!”, dijo finalmente Chaves.

Acto seguido, comenzaron las devoluciones, muchas de las cuales no fueron las esperadas por los aspirantes. Incluso, hubo un momento de tensión cuando Hernán tuvo un intercambio con el jurado. “¿Estás enojado?”, le preguntó Damián Betular, a lo que el participante respondió: “Sí, un poco”. “¿Con quién?”, siguió el renombrado pastelero. “Con la torta”, contestó. Sin embargo, en el backstage manifestó no estar de acuerdo con los jueces que lo evaluaron. "

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando se tuvo que decidir quién sería el pastelero estrella de la semana. “Nuestro jurado analizó la semana completa, evaluó el desempeño de cada uno de ustedes en detalle, arrancaron muy bien la semana pero encontró que después fue muy irregular todo el desempeño en los desafíos. Es por eso que esta semana no tendremos pastelero estrella”, comunicó la esposa de Pedro Alfonso.

Betular, por su parte agregó: “Así es, no hay pastelero estrella porque es muy difícil poder elegir a uno o una de ustedes para darle este delantal, entonces decidimos no entregarlo. Lo importante que tienen que entender es que cuando hay un desafío que no está correcto y ustedes pasan acá enfrente, las posibilidades de irse el domingo son muchas, entonces está en ustedes que la semana que comienza sea mejor y el domingo que viene podamos entregarlo”.

Finalmente, llegó la hora de decidir quién sería el nuevo eliminado y, en ese instante, se hizo pasar al frente a Gianlucca, Kalia y Gino. En primer lugar, fue salvada la profesora de pintura, por lo que la definición quedó entre los dos hombres. “Quien sigue en competencia para consagrarse como el mejor pastelero amateur del país es....Gino”, anunció la conductora.

“Es súper difícil, no me quería ir de esta forma, ese es el tema, es lo que más me angustia”, fueron las primeras palabras del flamante eliminado. Pamela Villar fue la primera en dirigirse a él: “Entiendo que muchas veces no te salió como a vos te hubiera gustado, pero lo hiciste, lo intentaste y pasate por acá. Llevate con vos esta experiencia, seguí con esa frescura y esa alegría, y cocinando, que lo hacés muy bien”. Dolli, por su parte, también se mostró afligida: “Sos tan adorable, tan joven, fresco. Solo tenés que tener mucha pasión por lo que querés ser, lo vas a a lograr si seguís trabajando”.

Por último, Betular cerró: “Desde el día uno, la alegría, la espontaneidad, la frescura la trajiste vos. Sos y vas a ser muy importante en esta carpa, veo mucho de tu personalidad en la mía cuando tenía 18. Te voy a decir algo que a mí me sirvió mucho: que nadie te cambie, seguí para adelante porque sos una persona hermosa”.