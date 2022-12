Olga Naum, reconocida diseñadora, fue encontrada muerta en un hotel de Recoleta

Olga Naum, la reconocida diseñadora de modas, fue encontrada muerta el sábado en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta donde se había alojado el día anterior. Según indican fuentes oficiales, su familia la estaba buscando desde el día anterior, cuando había salido a caminar por la avenida Figueroa Alcorta en dirección a los Lagos de Palermo, y ya había realizado la denuncia de su desaparición.

Según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el cuerpo fue encontrado cerca del mediodía en un hotel de la calle Pagano 2684. De acuerdo a las primeras pericias, habría sufrido un edema pulmonar, tras consumir dos blíster de pastillas.

Naum se había hospedado en el Up Recoleta Hotel el viernes 23 de diciembre cerca de las 17.20, sin acompañantes. Al día siguiente, debía dejar su habitación a las 11. A los empleados, les llamó la atención que no lo hizo. Fueron a buscarla, pero no respondía. Tras llamar a la puerta varias veces, ingresaron y la encontraron muerta.

En desarrollo…