Oppenheimer, Succession y The Bear, ganadores de los premios del Sindicato de Actores

Entre un Pedro Pascal que se dijo borracho a una Elizabeth Debicki, que fue la princesa Diana, descalza, y sin premios para Barbie o Pobres criaturas, la película Oppenheimer se coronó en los galardones del Sindicato de Actores de EEUU (SAG-AFTRA). Obtuvo, entre otras, la estatuilla a mejor elenco, el máximo reconocimiento de estos premios que marcaron el regreso de los intérpretes tras la huelga que protagonizaron en 2023 en busca de mejores condiciones laborales.

Fue en el escenario del Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, California, y transmitido por primera vez en la historia por la plataforma de Netflix, no por una cadena de televisión de cable.

Y sí, son un antecedente potente pensando en los próximos ganadores del Oscar. Es que si bien van a votar los casi 10.000 miembros habilitados, la rama de intérpretes es la más popular, y muchos de los que votaron en esta edición 30° de los SAG lo harán en los Oscar.

"SAG-AFTRA gracias por pelear por nosotros, gracias a cada miembro que nos apoyó. La última vez que estuvimos todos juntos fue en una alfombra roja de la que nos retiramos (por la huelga) en solidaridad. Esto es un cierre de ciclo para nosotros", dijo el actor Kenneth Branagh, quien recibió el galardón en nombre del elenco de Oppenheimer.

Reunidas. Emily Blunt, Meryl Streep y Anne Hathaway, de "El diablo viste a la moda", anuncian el ganador a mejor actor en serie de comedia. Foto Reuters

Cillian Murphy, que interpreta en el filme de Christopher Nolan al atormentado creador de la bomba atómica Robert Oppenheimer, ganó como mejor actor, mientras que Robert Downey Jr. recibió el premio a mejor actor de reparto, continuando con el éxito que ya habían obtenido en galas como los Globos de Oro o los BAFTA.

El reconocimiento de mejor actriz fue para Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, por lo que para la ceremonia del Oscar Emma Stone tal vez no la tenga tan fácil como se preveía, tras haber ganado por Pobres criaturas en los premios BAFTA, Critics Choice Awards, en varias asociaciones de críticos de ciudades o estados de los Estados Unidos y el de Londres, y el Globo de Oro, como actriz de comedia.

Los Globo de Oro dividen los galardones en dos categorías en cine, drama (por el que ganó Lily Gladstone) y comedia o musical, por el que compitió y ganó Stone. "Es un regalo poder hacer esto para ganarnos la vida. Traemos empatía a un mundo que la necesita. Sería fácil cerrarnos y dejar de sentir, pero nosotros muy valientemente seguimos sintiendo", dijo Gladstone.

Otro premio que se caía de maduro y que, sí, casi que se asegura la obtención del Oscar el próximo domingo 10 de marzo es Da'Vine Joy Randolph, por su papel en Los que se quedan, de Alexander Payne.

Sorpresa y media: Barbie, la película más taquillera de 2023, ni Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, no recibieron ninguna estatuilla.

Oppenheimer sí confirma que es el filme favorito para llevarse no solo el premio Oscar a la mejor película, sino seguramente dirección, actor de reparto (Downey Jr.), varios rubros técnicos y tal vez, Cillian Murphy como mejor actor protagónico. Allí la tiene difícil con Paul Giamatti, por Los que vendrán. El filme del británico Christopher Nolan es el que más candidaturas tiene: 13.

Matthew Macfadyen, Kieran Culkin, J. Smith-Cameron y Scott Nicholson, felices con el premio a "Succession". Foto AFP

En TV, "Succession" y "The Bear"

En cuanto a televisión, las series The Bear y Succession, que ya habían triunfado en ceremonias como los Globos de Oro, los Emmy y los Critics Choice Awards, también resultaron triunfadoras.

El elenco de Succession de HBO fue nombrado mejor reparto en una serie dramática por su última temporada, con la lucha por el poder de una familia en los medio de comunicación, y The Bear de FX, sobre un chef que trata de sacar adelante un pequeño restaurante obtuvo premios al mejor elenco de series de comedia y otros dos a mejor actor de comedia -por el chef que interpreta Jeremy Allen White- y mejor actriz de reparto de serie, por la actuación de Ayo Edebiri.

Fue una noche casi sin sorpresas, y muchas malas palabras, ya que muchos de los ganadores hablaron con franqueza sobre las luchas y los sacrificios que caracterizan su vida tratando de ganar un salario.

Pedro Pascal fue la gran sorpresa de la noche al vencer a Kieran Culkin (Succession), el ganador de premios Emmy y Globo de Oro, en el rubro mejor actor de serie de drama por su personaje de Joel en la serie de HBO The Last of Us.

Nacido en Chile, nacionalizado estadounidense, Pedro Pascal ganó por "The Last of Us". Foto EFE

"Esto está mal por muchas razones, estoy un poco borracho. Muchas gracias, soy parte de este sindicato desde 1999 y esto es un honor (...) Me va a dar un ataque al corazón", dijo Pascal conmovido hasta las lágrimas.

La actriz Elizabeth Debicki, quien da vida a la princesa Diana en la serie The Crown, ganó el premio a mejor actriz de serie de drama. Debicki, que no llevaba zapatos, admitió que tampoco esperaba escuchar su nombre y que no había preparado un discurso.

Y también, como se esperaba, Steven Yeun y Ali Wong, quienes coprotagonizaron Beef como dos extraños cuyas vidas se cruzan luego de un incidente en una ruta, ganaron los premios a la mejor actuación por una película para televisión o serie limitada. Al igual que White y Edebiri, los actores también habían triunfado en los Globos y los Emmy, que se celebraron hace apenas unas semanas.

La actriz y presidente del SAG-AFTRA, Fran Drescher, dio un emotivo discurso. Foto EFE

Momentos emotivos y Fran Drescher

A su vez, y como se esperaba, el discurso de la actriz y presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher iba a resaltar algunos puntos de su victoria tras la huelga histórica que protagonizaron actores y guionistas de Hollywood en 2023 contra los estudios y plataformas de streaming.

"Su solidaridad encendió a los trabajadores de todo el mundo desencadenando lo que para siempre se recordará como el verano laboral caliente en el que tomaron el camino del héroe", dijo la actriz.

"Comprendieron lo que significa nuestra enorme contribución a esta maravillosa industria y ahora aquí estamos, erguidos y orgullosos", dijo Drescher.

Otros momentos destacados de la noche fueron el homenaje a la trayectoria de Barbra Streisand y el reencuentro de las protagonistas de El diablo viste a la moda, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt sobre el escenario.