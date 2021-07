Pampita mostró las primeras fotos de su hija: Ana nos une a todos como familia ensamblada

Carolina Pampita Ardohain fue mamá por quinta vez. Este jueves nació Ana, su primera hija con Roberto García Moritán. A horas de dar a luz, la modelo habló con Marcelo Tinelli en ShowMatch, La Academia.

“Señores, Pampita fue mamá. Es increíble, doce horas después de que arrancamos el programa anoche, nació Ana Moritán Ardohain. Felicitaciones”, exclamó el conductor al comienzo de su ciclo y anunció que hablarían con la modelo.

“Ana es parte de La Academia porque ya tiene su cuna en el camarín, tiene su lugarcito armado y estuve hasta ayer ahí”, reflexionó la modelo que planea volver próximamente al ciclo.

En el aire del programa aseguró: “A las nueve todo fluyó. Cuando escuché que mi obstetra se estaba yendo a vestir me di cuenta que venía todo bárbaro. Fue el parto que yo quería (...) y como lo había soñado”.

Respecto a la llegada contó que lo transitaron en silencio: “Fue muy mágico, muy especial, con mucha emoción y lágrimas. Tiene un significado muy especial esta chiquita en nuestra vida porque nos une a todos como familia ensamblada”.

A modo de cierre expresó que la están disfrutando mucho: “Gracias por los llamados, los mensajes. Es mi casa ShowMatch y pronto voy a estar ahí”.

El relato del parto de Pampita y la historia detrás del nombre

A horas de haber dado a luz a Ana, la modelo salió al aire de Pampita Online. En diálogo con el equipo se mostró feliz por la llegada de la beba: “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Rober y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”.

La conductora relató las horas previas al parto: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día”. Sin embargo, contó que el doctor le aconsejó caminar y a la noche hicieron casi tres kilómetros.

Luego salió al aire Roberto que fue sorprendido con un regalo: una camiseta de Racing -cuadro del que es fanático- con el nombre de la nena y el número 15, “la niña bonita”. El empresario aseguró que ya es de La Academia porque hasta le prometieron un carnet de socia.

En el ciclo compartieron la primera imagen de Ana. “Es miniatura el piecito. No se la puedo sacar de los brazos a Robert”, aseguró la conductora.

Su mamá la presentó en "Pampita Online". (Foto: AngeldebritoOk)

Al hablar del nombre elegido, Pampita reveló: "Fue Ana porque yo la llamo así. Mi papá me eligió ese nombre y siempre me dijo así. Él se fue cuando yo era muy chiquita y me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí como que había desaparecido esa parte de mí”.

La modelo compartió una imagen con sus compañeros de "Pampita Online". (Foto: @AngeldebritoOk)

Consultada acerca de la posibilidad de volver a ser papás, expresó: “No está la puerta cerrada, pero tampoco están los planes”.

Por último, envió una foto del rostro de la nena dando cuenta que tiene un enorme parecido a su marido Roberto y a Beltrán, su hijo fruto de su relación con Benjamín Vicuña.