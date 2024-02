Paso a paso, cómo se hace el sándwich favorito de Nicole Neumann para cuidar su embarazo

Es conocida la atención que Nicole Neumann le da a su alimentación casi a modo de militancia. Y en medio de su embarazo donde espera la llegada de su primer hijo con Manu Urcera compartió una receta de un sándwich vegetariano sin harinas, que fue muy alabado por sus seguidores.

Desde siempre, la mamá de Indiana Cubero no solo no consume carne si no que lucha por que cada vez la gente se pase a una dieta vegetariana. Sus redes es su principal plataforma para llevar su discurso. En Instagram publicó una historia en la que comentó: “Sandwich de zucchini relleno con palta, lechuga y tomates. ¿Qué tul?”.

Cómo se hace el sándwich veggie y sin harinas favorito de Nicole Neumann

Por lo que se ve en la foto del posteo de Nicole, usa un clásico reemplazo para las harinas y el pan que son las hojas de lechuga.

Ingredientes:

1 zucchini mediano

2 hojas de lechuga romana

1/2 palta madura

1/4 cebolla morada, en rodajas finas

1 tomate pequeño, en rodajas

1 cucharada de queso ricota

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra (opcional)

Preparación: