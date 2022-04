Paula Chaves contó el doloroso accidente doméstico que sufrió: "Me quemé viva"

Paula Chaves recurrió a su cuenta de Instagram para contar que sufrió un doloroso accidente doméstico: se quemó la mano con agua caliente. Según detalló la modelo, fue mientras tomaba mate.

"Me agaché con el termo en la mano y sí... me quemé viva", escribió la conductora junto a la imagen de su mano siendo curada. Por suerte, el incidente no fue de gravedad y Paula solo debe llevar una venda para cuidar la herida.

El orgullo de Paula Chaves por Pedro Alfonso

Hace unos días, Paula Chaves compartió en las redes sociales su orgullo por Pedro Alfonso, a raíz del gesto que tuvo el actor con una fanática de 92 años. "Sos único, todo el amor que das y recibís. Te amo cada día más. Acá con Lola, una hermosa seguidora desde hace 12 años", escribió Paula en Instagram.

Luego, el propio Pedro explicó en su perfil la emotiva situación que vivió: "Ayer después de la función conocí a Lola, fue muy emocionante y por eso lo quería compartir. Fue una hermosa charla. Acá un resumen". Además, en en el video se la puede escuchar a Lola, esta mujer que hizo llorar a Pedro.

"Empecé a seguirte hace 12 años. Se había muerto mi marido y mi hijo se había ido a Italia, entonces te agarré como hijo del corazón. Así que sos mi hijo del corazón. Gracias, Pedro. Te tengo en una foto en la mesa de luz, vos con unos años menos", se la escucha decir.

"Gracias, Pedro. Sos divino y Dios te guarde", repitió muy contenta. Luego, Lola le dijo a Pedro Alfonso algo que lo hizo llorar: "Qué se yo, adoro a tu papá y no sé si está bien una cosa que te voy a decir: siempre te escuché con respeto hablar de tu mamá y hasta, en una oportunidad, hice una misa para ella. No sé si está bien en decirlo, pero te lo digo porque te hablo con el corazón".

Sobre el final del video, la mujer le agradeció por la oportunidad de tener esa charla: "Nunca pensé que te iba a tener así, porque a la foto la tengo de siempre pero no me animaba a venir. Hoy me animé, gracias Pedro, Dios te guarde y a los chiquitos también. Muchas gracias. Me cuesta mucho porque son muchos años los que tengo: tengo 92 años y son muchos. Tenerte así es un regalo. Mucha suerte. Te quiero mucho".