Paula Chaves fulminó a la China y le terminó su amistad: "Ya me cansé"

El llamado Wandagate todavía sigue generando repercusiones. Además de romper la relación de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, puso fin a la amistad entre la China Suárez - la tercera en discordia en aquel escándalo entre la mediática y el futbolista - y Paula Chaves, íntima amiga de Zaira Nara.

Al aire de Socios del Espectáculo (el trece) la mujer de Pedro Alfonso habló sobre su examiga y, aunque buscó corrección en sus declaraciones, terminó siendo fulminante: “Cada vez que la escucho dar una nota (a la China) me da taquicardia. Cuando empieza a decir: 'me quedé con los que importaban', siempre soy yo la que está del otro lado de la foto. Ya me cansé”. Paula Chaves habló sobre su relación con la China Suárez y fue contundente: "Me da taquicardia" (Foto: Instagram / paulachaves)

En tono enigmático, Paula reflexionó: “En algún momento, cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional, diré cómo fue todo, pero la verdad es que ahora no me interesa”.

Y por último, cerró el tema de manera contundente: “Nunca fui del círculo íntimo de la China”. Y con esa declaración dio por terminada la nota aclarando que no iba a decir nada más “para no dar ningún título”.

Paula Chaves se habría enojado con Zaira Nara porque empezó a salir con un exnovio suyo

Según revelaron en Socios del Espectáculo (eltrece), su relación estaría enfrentando un mal momento debido a Facundo Pieres. “La bomba se trata de una pelea que tiene un escándalo. El final de la relación de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara”, adelantó Rodrigo Lussich y detalló en profundidad lo que estaría pasando entre las conductoras.

En ese sentido, comentó que el quiebre habría surgido por cuestiones amorosas: “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”. Vale recordar que, antes de conocer a Pedro Alfoso y formar con él una familia, Paula había estado de novia con el deportista. Al parecer, la decisión de su amiga de entablar esta relación no le habría gustado. “Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex'. Esto cortó todo”, contó Rodrigo.

Más allá de los rumores, el jueves por la noche ambas modelos se mostraron sonrientes frente a las cámaras durante un evento de una marca de maquillaje. En sus redes sociales compartieron una foto junto a Luli Fernández, quien también asistió a la velada.