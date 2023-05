Paula Chaves recordó a su abuela fallecida y contó cómo se comunica con ella: "Le pedí que me diera una señal"

Paula Chaves atraviesa un gran momento personal y profesional. En una reciente entrevista, la conductora de Pasaplatos (eltrece) contó que para tomar muchas decisiones se apoya en seres queridos que ya no están en este plano y reveló cómo es la comunicación con su abuela Edith, quien murió en febrero del 2022.

En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), la modelo comentó como al pasar que para ella hay personas que la protegen y la guían. Al ser consultada al respecto, afirmó: “Toda la gente que se me fue. Ahora le pido mucho a mi abuelita”.

Con total simpleza, Chaves recordó que Guingui -como le decían sus seres queridos- naturalizaba mucho el tema de la muerte: “Me decía 'vos pedime muy fuerte, pero hablame en voz alta así te escucho, y pedime lo que sea que te lo voy a cumplir'”. Esto dio paso a que la conductora relatara cómo fue su última comunicación con ella. Paula Chaves junto a su abuela (Foto: Captura Instagram /chavespauok)

Paula Chaves relató cómo fue la última comunicación con su abuela, que murió hace más de un año

En comunicación telefónica con el programa conducido por Catalina Dlugi, Paula Chaves afirmó que le habla muchísimo a su abuela. “La otra vez en Carlos Paz dije 'ya fue, yo le hablo'. Me puse debajo de un árbol, cerré los ojos y empecé a hablarle. A los pocos minutos apareció una mariposa amarilla y negra, que nos sobrevolaba a mí y a mis hijos. Estuvo como 20 minutos así. El perro casi se la come tres veces, pero la mariposa aguerrida seguía. Y mi abuela era así: porfiada”, recordó con mucho amor. La abuela de Paula Chaves junto a los hijos de la modelo. (Foto: Captura Instagram /chavespauok)

Sin embargo, la conexión no terminó ahí. “A la noche fuimos al teatro porque estábamos haciendo temporada y Pedro siempre elige a una mujer del público para invitarla a subir al escenario. Esa noche subió a una señora que se llamaba Edith, igual que mi abuela”.

Consultada acerca del pedido que le hiciese en esa oportunidad, Paula aclaró: “Ese día le había pedido que por favor me diera una señal. No le pedí nada en concreto. Me sentí protegida y cuidada. Me gusta pedirle a la gente que está en otro plano, que me ayude a tomar decisiones y que me cuide”.

La tristeza de Paula Chaves tras la muerte de 'Guingui', su abuela y esposa de 'Kaki'

El 14 de febrero de 2022, Paula Chaves atravesó un duro momento tras la muerte de su abuela Guingui. La mujer tenía 92 años y era esposa de Kaki, quien murió en agosto pasado a los 97. A pesar del dolor, la modelo hizo una profunda reflexión en sus redes sociales. La abuela de Paula Chaves murió hace más de un año. (Foto: Captura Instagram /chavespauok)

“Buen viaje, abuelita linda... Te amo hasta el Infinito, sos eterna. Gracias por llenar de amor esta familia. Gracias por enseñarnos tanto. Celebramos tu partida porque tuviste una vida plena, de disfrute y amor...”, le dedicó en un emotivo posteo de Instagram.