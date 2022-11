"Peloduro, pegate un baño": la furia de Tamara Báez contra una amiga de L-Gante

En sus redes sociales, Tamara Báez muchas veces tiene una “lengua karateca”, como diría Moria Casán. Cada tanto, la influencer se lanza sin pruritos a ubicar a quienes la critican. En un tono algo críptico, pero sin dejar de lado el sarcasmo, la bailarina compartió un furioso mensaje para alguien que habló mal de su trabajo.

Si bien no identificó a la persona con nombre y apellido, la mención que hizo en dos historias de Instagram dejan entrever que se trata de una allegada al entorno de L-Gante y de El Noba.

Qué dijo Tamara Báez sobre una amiga de L-Gante y de El Noba que le criticó su trabajo

Por la mañana de este jueves, Tamara Báez no dejó lugar a dudas sobre lo enojada que estaba en un posteo que subió a sus historias de Instagram.

Sin especificar cuál fue el cuestionamiento ni quién fue la persona que lo dejó, escribió un duro descargo. “¿Por qué se meten con el trabajo de una? ¿Por qué opinan tanto? ¿Por qué se meten con temas delicados?”, se preguntó, en el inicio de su publicación.

Luego, la influencer deslizó quién sería la hater que habló mal de ella, pero no la identificó. “¿Por qué no respetás a la mamá de la hija de tu amigo?”, lanzó, como para ubicar que esa persona es cercana al entorno de L-Gante y de El Noba. El posteo de Tamara Báez en el que cuestionó a quienes la critican. (Foto: Instagram/tambibaez429)

Tamara fue implacable al referirse a quien la criticó. “Por qué no te pegás un baño antes de nombrarme a mí paulipeloduro, que no te conozco, ni me conocés, ni tenés derecho a nada. ES CORTA. NO TE METAS”, cerró.

Horas después, la influencer volvió a tomar su celular para hacer otro posteo incendiario que dejó más datos del conflicto: quien se ocupó de hablar de ella mencionó algo sobre los canjes de Tamara y la ropa que muestra.

Para la nueva historia, Tamara eligió el tema de La Joaqui “Mission 08″ para referenciar qué es lo que hace ella para sostenerse económicamente. “Y como dice La Joaqui, hago más plata con ropa que en bolas. APRENDÉ paulipeloduro”, remarcó la influencer, junto con emojis de besos y un corazón prendido fuego. El posteo de Tamara Báez contra una amiga de L-Gante. (Foto: Instagram/tambibaez429)

Desde que Tamara Báez se hizo conocida luego de empezar a salir con L-Gante, siempre usó sus redes para trabajar. Desde su Instagram, la influencer ya consiguió juntar más de un millón y medio de seguidores.

A partir de sus cuentas, Tamara no solo comparte fotos de su intimidad con sus amigas, familia y con su hija Jamaica, sino que también promociona marcas de ropa, artículos de belleza y tratamientos de belleza.