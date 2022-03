Peña de Morfi: el video de Rozín que conmovió en su homenaje

“Celebramos a Rozín con recuerdos y canciones”, decía el primer zócalo acompañado por el tema Juntos de Abel Pintos que se vio en La peña de Morfi, con fotos e imágenes de archivo del recordado productor y periodista fallecido a el viernes 11 a los 51. Desde las 11 el ciclo realiza un homenaje al creador y conductor del ciclo durante más de cinco años.

Con un programa especial en la pantalla de Telefe que contará con Jesica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi a cargo de la emisión. Esta vez, el set de La Peña recibirá a quienes fueron sus compañeras al frente de la pantalla y a diversos artistas, colegas y amigos del productor, quien murió a los 51 años producto de un tumor cerebral detectado el año pasado. Durante su carrera, el conductor y periodista rosarino había alcanzado, con su característico y personal estilo, una gran relevancia gracias a Morfi, todos a la mesa y La Peña, donde recuperó la música popular tocada en vivo en la TV abierta.

“Morfi es una palabra que se usa cuando comes con amigos y con gente querida”, se lo escuchó decir en uno de los fragmentos del video homenaje con el que arrancó el programa, en el que lo recordaron colegas y amigos. “Es el que más hizo por la música”, lo despidió la Sole y Daniel Hadad agregó: “De los mejores tipos de la industria”. “Gracias por los que dejaste en tus hijos y la gente que te amo, tus amigos, gracias por ser un ser humano, gente”, sumó Cris Morena.

Luego abrió oficialmente el programa en el estudio. “Es un día difícil, pero somos parte de una gran familia que creó Gerardo, cada músico y artista que pasaba por La Peña era celebrado y es lo que vamos a hacer nosotros. Cincuenta artistas van a decir presente con una canción, que era lo que mas amaba él que para mi fue un amigo”, presentó Jesica Cirio.

Ariel Rodríguez contó que su primera reacción este domingo fue ir a buscarlo al camarín como cada semana: “Yo quería aprender de él y aprendí mucho, fue un maestro”. “Gran compañero, maestro, hoy domingo 20 de marzo va a ser la mejor peña”, agregó entre lágrimas Santiago Giorgini y le dio voz a Eugenia Qubel, locutora y pareja de Gerardo, quien no pudo hablar demasiado por la emoción: “Mi compañero, nos elegimos hace muchos años”.

“No hay mejor manera que celebrarlo y recordarlo con canciones y así somo el primer tema”, presentó Cirio y comenzó a sonar “Cuando”, de la mano de la banda del programa, Dos más uno. Minutos después pasaron un video inédito que grabó hace unos meses en el que se lo ve interpretando el tema “Me voy quedando”.

De manera simbólica, fueron tomando las llaves de “los tesoros” de Gerardo. El primero fue Rosario, que vino de la mano de la canción “El témpano”, de Juan Carlos Baglietto. “Él y la Peña fueron una especia de refugio de guarida de la música popular argentina en vivo, vuelva a pasar que se va alguien que de alguna forma deja huérfana a la comunidad artística, ojalá alguien tome esa posta”, lo describió el cantautor.

Zaira Nara que trabajó durante años en la conducción de Morfi, también formó parte del homenaje y destacó la cantidad de músicos que lo querían y a los que él le dio espacio: “El amor que le tenía la gente del medio y el público, esto es para él y lo que más me cuesta es que no lo está disfrutando”.

“Se prendió fuego como es la tradición todos los domingos y afuera está el equipo completo que le hace siempre el aguante”, dijo la conductora y presentó a todos los cocineros que pasaron por el programa, entre los que además de Santiago estaban Rodrigo Gascón y Chantal Abad y se sumaron Roberto Peloni, Alejandro Gardinetti, Pato Munzio y Toti Ciliberto, los humoristas que están o estuvieron en Morfi.

La “segunda llave de tesoros” la presentó Zaira: “Es la radio y se hace presente con Alejandro Lerner cantando 'Después de ti'”. “Él no quería que lo compararan con Badía, pero él fue un grande, de esos hombres comunes que crean cosas extraordinarias, él creó como Juan Alberto, y siempre que uno vino acá se sintió como en casa”, dijo el intérprete. “El equipo que hizo este homenaje fue encontrando cosas que parece que Gerardo produjo apropósito”, agregó la hermana de Wanda.

“Amigo de la casa”, como lo definió Cirio, Diego Torres lo recordó como “un tipo que amaba la música y dar espacio y generar momentos” y le dedicó el tema “Tratar de estar mejor”.

Y fue justamente en la radio donde conoció a Eugenia Quibel, a quien luego llevó a televisión y que fue su última pareja: “Nos conocimos en la radio, nos encantaba hacer radio juntos, ahí era un tipo diferente. Hacía programas inolvidables y la audiencia lo seguía, ponía el corazón sobre la mesa, estudiaba igual que lo hacía para el programa y siempre con a pregunta adelante, '¿para qué venimos?' si no le cambiamos un poco la vida al que está del otro lado, no tenía sentido”.

“Lo conozco hace trece años y aprendí un estudio distinto, cuando me convocó para el off de la Peña me dijo 'quiero hacer radio en al tele' y fue de las experiencias profesionales más hermosas. Hoy es difícil para mí y para todos estar acá y hacemos este homenaje porque es lo que él quería”, agregó emocionada. De inmediato le dieron lugar a Rolo, de La Berisso, que tocó “No me olvides” y más tarde fue el turno de Jorge Drexler.

También participaron del homenaje y pusieron su voz artistas emergentes que Gerardo había llevado al ciclo para ofrecerles una ventana para mostrarse, como Cata Raybaudy y Javier Montalto.