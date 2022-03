Pepe Cibrián presentó a su nuevo novio, 40 años menor: Todo llega

"Pepe" Cibrián sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una imagen junto con su nueva pareja. El actor y director de teatro aseguró que vive un momento de plena felicidad por su relación, después de muchos meses de expresarse sobre cuánto le pesaba su soledad.

"Todo llega a su tiempo, a veces", escribió Cibrián en el pie de foto de su publicación sobre cuán bendecido se sentía por la llegada de su novio a su vida. Se trata de un joven de 32 años llamado Nahuel residente en Buenos Aires, cuya biografía de Instagram indica que sus hobbies son tocar el piano, viajar y disfrutar de la playa.

A pesar de los cuarenta años que hay de diferencia entre el director de Princesas, 50 Años Después y su pareja, demuestran tener un vínculo cargado de amor e ilusión. Las declaraciones que Cibrián lanzó recientemente dejaban en claro que el actor no estaba feliz con su soltería.



Después de que un periodista informara que "Pepe" se había separado de una supuesta pareja, el artista salió a aclarar que no se separó porque no tenía novio y aseguró que estaba en busca de uno. "¿Qué separación mía? No entiendo. No hubo ninguna separación. Yo de Santiago me separé hace 5 años", soltó hace algunas semanas. "No tengo novio, no tengo nada. Cosas que dicen, pero yo nunca he dicho eso en televisión ni en nada. Ni en broma he dicho eso".

"Yo nunca tengo pudor en contar mi historia, pero no mis intimidades. O sea, salgo con alguien o no salgo con alguien, esas tonterías, pero nada más", cerró el actor, en relación a cuán cauteloso siempre ha sido a la hora de exponer su vida privada en los medios masivos de comunicación.