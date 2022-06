Personal de seguridad impidió culminar un show al Chaqueño Palavecino y él se retiró furioso: No vuelvo más

Un video del Chaqueño Palavecino furioso con varios agentes de policía recorrió las redes sociales en las últimas horas. El cantante se encontraba realizando un show en Salta durante el homenaje a Martín Miguel de Güemes por el 201° aniversario de su fallecimiento.

Sin embargo, la presentación terminó de manera abrupta cuando el personal de seguridad del festival “Vaqueros le canta a Güemes” se subió al escenario para que el artista concluya el espectáculo. Debido a la interrupción, el Chaqueño lanzó el micrófono al piso y disparó una advertencia contra los organizadores del evento.

“Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano”, dijo claramente enojado por la situación.

Por qué se enojo el Chaqueño Palavecino durante su show en Salta

Según informaron, el problema surgió porque el espectáculo del Chaqueño Palavecino estaba pautado como cierre del festival, ya que se trataba de la figura de la noche. Debido a esto pudo comenzar su presentación pasadas las 4 de la madrugada. A las 6.30 de la mañana el artista seguía cantando, y la policía del lugar se acercó para que concluyera, ya que el acto había iniciado a las 22.

Al ser interrumpido por los agentes de Vaqueros, el cantante se mostró furioso. “Que te suban y te corten, ¿para qué diablo venimos?”, le dijo a los agentes que pretendían bajarlo del escenario.

Enojadísimo por la situación, aclaró que no iba a participar nunca más del evento que se realiza todos los años.

Antes de irse, el músico tiró el micrófono al piso. El video de su escandalosa salida del escenario, que fue grabado por uno de los presentes, se viralizó en las redes sociales.