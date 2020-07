Pese a que no encontraron el cuerpo, la policía dio por muerta a Naya Rivera, de "Glee"

La Policía del condado de Ventura, en California, dio por muerta este jueves a Naya Rivera, estrella de la serie Glee, que desapareció durante un paseo en barco junto a su hijo de cuatro años, que fue encontrado sano y salvo. Si bien aún no hallaron el cuerpo, las autoridades asumen que "se ahogó".

"Suponemos que ocurrió un accidente y asumimos que ella se ahogó en el lago", manifestó Chris Dyer, agente del Departamento del Sheriff del Condado de Ventura. Además indicó en declaraciones a la cadena NBC que ya no buscan a la actriz con vida y que ahora es una "operación de recuperación".



"El objetivo sigue siendo llevar a la señora Rivera a casa con su familia para que puedan tener un cierre", agregó.

El caso

La desaparición de Rivera se conoció el miércoles cuando encontraron a su hijo, Josey Hollis Dorsey, con el chaleco salvavidas puesto y solo en el bote que la actriz de 33 años había alquilado en el lago Piru, al noroeste de Los Ángeles.

Las autoridades indicaron que el nene les manifestó que su mamá saltó de la embarcación y no volvió. "Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor. No hay signos de asesinato ni signos de que algo saliera mal, más allá de un trágico accidente", explicó Dyer cuando comenzó la búsqueda.

Por su parte el capitán Eric Buschow señaló en declaraciones a la prensa: "Creemos que ella sí se metió al agua y no hemos logrado ubicarla. Así que este bien podría ser un caso de ahogamiento''.



Carrera

En la serie musical Glee (Fox) Rivera interpretó a Santana López. Apareció en 113 episodios y tuvo un romance con su compañero de reparto Mark Salling, que se suicidó en 2018 tras declararse culpable de cargos de pornografía infantil. También fue la primera del elenco que expuso los maltratos de Lea Michele, la protagonista.