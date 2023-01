Peter Lanzani, habló de la nominación de "Argentina, 1985: "Es lindo representar al país con una historia como esta"

Tras la nominación de “Argentina, 1985″ a los Oscar 2023 como mejor película extranjera, Peter Lanzani conversó con Mario Massaccesi y Maru Duffard para TN Central (TN).

El actor que encarnó a Luis Moreno Ocampo en la película dirigida por Santiago Mitre, se mostró muy feliz y orgulloso por el trabajo que hizo junto a sus compañeros y por este reconocimiento. “Miraba los premios y desde siempre me gusta el cine, así que tener la posibilidad de estar ahí es un sueño para todos”, aseguró.

Acto seguido, destacó el valor de este reconocimiento para una película que relata una historia fundamental para la democracia argentina. “Es importantísimo, es un mensaje de esperanza y es lindo tener la posibilidad de representar a tu país con una historia como esta, que invita a recordar y no olvidar”, indicó.

Consultado acerca de si tenía la intuición de que esta película podía llegar tan lejos, destacó que son caminos largos y de mucho trabajo. “Nosotros teníamos la certeza y la ilusión de poder llegarle a la gente, aportando dentro de nuestras dinámicas y de lo que sabemos hacer: contar una historia a manos de nuestro capitán que es Santi y con Ricardo (Darín) que es uno de los grandes ídolos de mi vida. Tener esa posibilidad es un montón”, reflexionó. "Argentina, 1985" es una de las preseleccionadas para competir en los premios Oscar (Foto: Lina Etchesuri/Amazon Studios/La Unión de los Ríos/Kenya Films/Infinity Hill).

Y completó: “No sé si agarrás un proyecto para llegar a los Oscars, yo creo que lo agarro para poder llegar al corazón de la gente y eso se vio desde el día uno”.

Lanzani no había nacido cuando ocurrió el juicio y si bien conocía la historia, destacó que se reunió con Mitre para conocer más al respecto. “Es el director quien viene haciendo una investigación enorme para saber cómo contar la historia, porque no es solo lo que sucedió, sino de qué manera la contás. Creo que se enfocó en la humanidad y es lo más importante”, sostuvo.

Además, señaló que lo que más lo impactó fue el rol de la gente joven en el juicio: “Es interesante porque esta película le habla a esa generación, yo incluyéndome a pesar de no haberlo vivido en carne propia. Eso es interesantísimo porque en definitiva son el presente y el futuro”. "Argentina 1985" competirá en los Premios Oscar 2023 (Foto: Prensa)

En cuanto a las críticas, comentó que en la grabación se vivió “un volcán de emociones”: “Cada vez que rodamos las escenas del juicio pasaban algo... Alguien que lo había vivido escuchaba y se emocionaba. Obviamente, es muy probable que haya gente a la que no le haya gustado como se contó la historia, pero es cine. Se trató esa parte y es desde donde nosotros quisimos aportar”.

A modo de cierre, expresó: “Confié muchísimo en la historia porque logré traspasar y entendí el mensaje que quería dar Santiago junto con Mariano (Llinás), que son los que lo escribieron. Confié en el equipo humano y en que las intenciones de todos eran por demás genuinas. Obviamente, no a todo el mundo le va a gustar, ante eso no se puede hacer nada. Pero lo que sí me parece interesante es volver a poner estos hechos en la boca de todos e invitar a seguir formándose”.