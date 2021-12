Polémica versión; Ulises Bueno no sería hermano de sangre de Rodrigo

Silvia Pacheco, la abuela de Ramiro Bueno fue invitada el pasado viernes al programa A la tarde para hablar acerca de las disputas que hay dentro de la familia y sorprendió con una revelación al asegurar que Ulises y Flavio Bueno no son hermanos de sangre de Rodrigo. La ex suegra del recordado cantante lanzó la inesperada afirmación y agregó que un estudio genético podría darle la razón.

“Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento”, lanzó Pacheco. Y agregó: “Flavio y Ulises no son Bueno de apellido. Ellos tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, Pichin Bueno, que les dio el apellido. Punto, hasta ahí llego. No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”.

Ante la pregunta de Karina Mazzocco-conductora del ciclo de América-, la mujer sostuvo que le “consta que es así”, aunque cerró aclarando que no piensa dar mayores detalles y pidió que sea la familia del cantante la que los dé. Esta afirmación se da en medio de la denuncia de Patricia, su hija y expareja de Rodrigo, quien apuntó contra la familia del artista por no reconocer a su hijo, Ramiro. La mujer aseguró que no le pasan el dinero que le corresponde por herencia y que le “duele” por la memoria del cantante.

Recordemos que días atrás, Patricia Pacheco, la ex pareja de Rodrigo Bueno apuntó contra la familia del cantante fallecido en el 2000 por no reconocer y destratar a Ramiro, el hijo que tuvieron juntos en 1997. La mujer denunció que los parientes del cuartetero se quedaron con toda su plata y “relegaron” a su hijo, quien hoy tiene 24 años.

“Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntandola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, disparó Pacheco. “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”, dijo

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Y también me duele es cómo por la plata y por plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”, agregó Patricia en mensajes de WhatsApp que tuvo con la producción de A la tarde.

“Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa”, dijo, a la vez en que remarcó que la situación le daba “pena” por Rodrigo. “Tanto manoseo y tanto interés por plata, que dejaron a Ramiro relegado”, puntualizó.

“La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”, dijo, a la vez en que consideró: “Le negaron y le niegan su hijo por plata”.