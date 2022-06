Polina, la rusa cordobesa que sorprendió en La Voz Argentina: habla cuatro idiomas y vende sus fotos sensuales

Polina Piskova sorprendió a todos en La Voz Argentina no solo con su interpretación de “Seven Nation Army” sino al hablar, ya que ninguno de los integrantes del jurado integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Riky y Ricardo Montaner, esperaba encontrarse con “una rusa cordobesa” sobre el escenario, como ella se definió.

“El camino, mi destino me llevo acá a la Argentina, me quedé por la gente, me enamoré de la cultura”, dijo la joven de 26 años que nació en Vorónezh a quien acá sus amigos llaman Poli y siguió: “Nací en Rusia y mi familia me llevó a Canadá cuando tenia 13 años y hace medio año vivo acá”. De inmediato todos se asombraron por lo bien que hablaba español, a lo que explicó: “Hablo 4 idiomas: ruso, ingles, francés y español que lo aprendí este año”.

“Me gustó lo que hiciste pero no me daban ganas de pelear con todos”, dijo en chiste La Sole ya que fue la única jurado que no se dio vuelta y preguntaron dónde vivía, cuando dijo que en Córdoba, bromearon: “¡Ah encima vas a hablar codobés!”.

¿Cómo llegó? “Llegué porque en un momento estaba en Canadá en pandemia y me cansé y fui a México donde conocí muchos argentinos . Pasé mucho en la vida sola luchando por la oportunidad de cantar porque mi familia me apoya pero eran muy como son los rusos, exigentes, me forzaban a estudiar tener buena educación y tenia que demostrar a mi papá que es empresario que quiero hacer esto”.

Entonces Mau y Ricky dijeron que la querían en su equipo para que la gente conociera su voz y Lali le pidió que siguiera cantando, a lo que ella entonó un tema en ruso. Luego fue el turno de Ricardo Montaner: “Valoro tu valentía porque eres una extraordinaria cantante, con luz interior, tu país está atravesando un momento divide la historia y siento que eres una persona argentina y la música te da el derecho de levantar la mano y enseñar la libertad”.

En unas vacaciones en México conoció el mate y a su mejor amiga cordobesa y decidió venir a la Argentina

“Me tocan mucho sus palabras, sobre todo con lo que estamos viviendo y siendo del mundo veo que quiere esa paz, por eso aprendí idiomas, para entender mejor a al gente y transmitir amor, es doloroso lo que pasa”, dijo y luego tuvo que elegir el team al que se uniría: “Escuché tan lindas palabras y sinceras que es muy difícil, pero hay dos chicos y quiero ir con los dos chicos. Mi equipo es Mau y Ricky”.

En la previa a su performance había contado: “Mis papás eligieron Canadá para darnos un futuro internacional a mí y a mi hermano, era muy formativo pero no muy cálido. Cuando fui a México de vacaciones me quedé porque estaba cansada del clina frío y de la gente fría y allí encontré a mi mejor amiga de Argentina, de Córdoba”.

Sobre sus actividades, explicó: “Trabajo con redes, tengo plataformas de Spotify donde muestro mi música, Instagram y otras plataformas donde muestro mi parte más sensual y todo lo que gano en las tres lo invierto en la música”, dijo en referencia a que tiene una cuenta en Only Fans en la que promociona sus fotos subidas de tono.

Para cerrar, la rusa argentina por adopción, fanática del asado y del mate, dijo: “Pasé muchas cosas en la vida, tuve muchos miedos y estoy acá y quiero que sea algo inspirador para que la gente sepa que los sueños se pueden lograr”.