Por falta de fondos, peligra la transmisión televisiva del Festival de Cosquín

A menos de diez días de su fecha de apertura, se encuentra en riesgo la televisación del Festival de Cosquín en la TV Pública por falta de fondos y desacuerdos logísticos entre el canal y el gobierno local.

El presidente de la TV Pública, Javier Monte, señaló que, si bien el aire está a disposición del espectáculo, no se poseen los fondos necesarios para enviar un equipo a la localidad cordobesa. "No podemos ir a cubrir Cosquín a Córdoba: eso se hacía por una decisión política que implicaba enviar fondos especiales, algo que hoy no estarían ocurriendo", explicó el también director de Radio Nacional.

Y agregó: "La televisión no puede enviar móviles, necesitan que les manden la señal para retransmitirlos. La transmisión está complicada, el aire esta a disposición del festival". "Hoy no podemos ir a cubrir porque no lo estamos haciendo con nadie. Si ellos nos mandan la señal sale al aire a las nueve de la noche", cerró.

Por otro lado, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, respaldó lo explicado por Monte, aunque expresó su predisposición para trabajar en función de la televisación del evento: "Estamos negociando porque el festival tiene un costo importante. Teníamos un acuerdo previo, pero con el nuevo gobierno cambió todo", señaló.

"Vamos a estudiar la situación, estamos viendo de qué forma lo podemos amortizar ", concluyó. El Festival de Cosquín tendrá inicio el próximo sábado 20 de enero, con un importante despliegue de artistas que cuenta con Sergio Galleguillo y Los Manseros Santiagueños como los más destacados. (Fuente Cadena 3)