Por qué Roger Water fue rechazado por dos hoteles de Buenos Aires

Roger Waters se presentará en Argentina en los próximos días. Antes de su llegada, ya se generó una fuerte polémica vinculada a sus posiciones políticas.

El músico llegará una vez más a nuestro país y se presentará en el estadio de River Plate los próximos 21 y 22 de noviembre en el marco del tour “This Is Not a Drill”, un show conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente, The Bar (2022).

Previo a su llegada nuestro país, el bajista de Pink Floyd pasó por San Pablo, Brasil, y desde allí fue entrevistado por Página 12, diálogo en el que reveló: “Cancelaron mis reservas en el Hotel Faena y el Hotel Alvear. No tienen ninguna habitación”.

Según expresó el músico al citado medio, esta cancelación tendría que ver con sus recientes declaraciones políticas en torno a la liberación de Palestina y sus expresiones en redes sociales en las que pide que “se detenga el genocidio en Gaza”.

“Estábamos agendados en el Faena, y nos dijeron que cancelaban la reserva porque la habitación está siendo remodelada. Esto es el lobby israelí lanzando todo su peso. Es patético. En el Alvear nos confirmaron una reserva de diez habitaciones desde el 13 al 22 de noviembre esta mañana (por el viernes), y luego, por la tarde, también la cancelaron”, expresó al medio argentino.

Cómo será el show de Roger Waters en Argentina

El músico se ha presentado en varias oportunidades en nuestro país y fue en 2007 que batió el récord de haber ofrecido la mayor cantidad de conciertos en River dentro de la misma gira, hasta el año pasado que fue superado pro Coldplay.

El setlist de Roger Waters incluye 20 canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, entre otros. El artista canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.