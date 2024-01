Preocupación: una participante de GH se descompensó, tuvieron que llamar a una ambulancia

Después de la definición de la prueba del líder y la activación del teléfono rojo, en la madrugada de este miércoles se vivieron momentos de tensión en la casa de Gran Hermano cuando Florencia Cabrera, la modelo "curvy", sufrió una descompensación que requirió la entrada de médicos al reality.



La situación fue comentada por los "hermanitos", quienes expresaron su preocupación por la salud de la diseñadora de moda. Sabrina fue la primera en informar a algunos de sus compañeros, y minutos más tarde, Lucía lo comunicó en la cocina, donde se encontraba la mayoría de los participantes.



"Che, Flor está mal. Llamaron a la ambulancia", reveló la salteña. Joel, incrédulo ante la noticia, pensó que se trataba de un chiste. "¿Qué te voy a mentir con eso, b...?", recriminó la futbolista.



Según Sabrina, a Florencia le subió la presión y Catalina, quien es médica, optó por acompañarla hasta la llegada de los profesionales. Mientras se encontraba con su grupo, Sabrina comentó: "Está tirada en la cama y le están midiendo las cosas... está Cata esperando la ambulancia".

Las teorías de los participantes de Gran Hermano tras la descompensación de Florencia



Mientras esperaban tener novedades en cuanto a la salud de la joven de 34 años, los participantes de Gran Hermano 2024 comenzaron a especular al respecto. "Me parece que le pasó algo parecido a lo que le pasó al Paisa, estaba sentada mal con lo de Rosi", indicó Emmanuel, comparando la situación de la joven con la de Williams, quien había tenido un ataque de ansiedad.



Además, el estilista preguntó si era verdad que la modelo estaba embarazada, ya que había escuchado a alguien mencionarlo mientras pasaba por el pasillo. Sin embargo, sus compañeros le indicaron que eso se trataba de una broma entre ellos.



"No sé si se la va llevar la ambulancia o no porque no sé cómo es el tema del protocolo", comentó "Luchi" por su parte.



Mientras tanto, el grupo de "Las Furiosas" se reunió en el patio y comenzaron a especular sobre lo que podría suceder en caso de que Florencia tuviera que ser hospitalizada. "¿Si Flor se va al sanatorio, entra otro participante?", preguntó una de ellas.



Después de los momentos de tensión, los integrantes de la casa de Gran Hermano confirmaron que la joven mejoró, luego de que los médicos le proporcionaran un medicamento.

Tras el mal momento, los participantes de Gran Hermano confirmaron la mejoría de Florencia ("X" ex Twitter/@eeemiliano).