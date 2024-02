Quién es la ex Gran Hermano a la que le fue infiel su novio

La vida de los jugadores que pasan por la casa de Gran Hermano siempre suele marcar un antes y un después tras su paso por el reality. La popularidad que ganan los participantes es abrumadora, y eso influye también en sus relaciones de pareja, entre noviazgos que se rompen y otros que van formándose.

Este viernes por la noche en LAM dieron una particular noticia de una de las exparticipantes del programa de Telefe. Hablamos de la pasada edición, la 2022/23 que terminó consagrando a Marcos Ginocchio. Y todo tiene que ver con una infidelidad alrededor de dicha jugadora.

En este contexto, desde el programa de Ángel de Brito dieron a conocer que el cantante BM habría engañado a Lucila 'La Tora' Villar con Milagros, su exnovia y madre de su bebé de seis meses. Una noticia que sacudió a todos.

Luego de un largo enigmático arrojando diferentes datos de la famosa en cuestión, Dolores, cronista de LAM, amplió los detalles del engaño que habría sufrido la participante oriunda de Berazategui, quien tiempo atrás había blanqueado su romance con el cantante de RKT.

“La Tora Villar anunció su romance con BM a principios de enero. Lo que ocurre es que BM tiene una bebé de seis meses con su expareja, con la que había cortado la relación a principios del año pasado, pero nunca se dejaron de ver”, comenzó contando la notera.

Recordando la historia de cuando la ex Gran Hermano blanqueó su romance, la periodista agregó un fuerte dato alrededor de la doble vida del cantante: “Mantenían (BM y Mili) un romance sin título, se seguían viendo. Y la ex se enteró que estaba de novio por ese video”. El cantante BM, La Tora de Gran Hermano y Milagros, ex del intérprete.

“Milagros vive en Chivilcoy, una ciudad muy pequeña, y ahí todos ven el auto estacionado en la puerta de su casa, un BMW gris. El 4 de febrero el auto de BM pasó toda la noche en la puerta de la casa de Mili. Se despidieron a los besos y a los abrazos en la puerta de su casa y los vieron. De hecho, hace unos días estuvieron juntos en el vacunatorio. Fueron a vacunar a la bebé y estaban muy a los arrumacos”, agregó Dolores.