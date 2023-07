¿Quién maneja el dinero de L-Gante mientras permanece en la cárcel?: Su madre lo reveló

La Justicia negó el beneficio de la prisión domiciliaria a L-Gante y los rumores sobre un posible retardo procesal por otros seis meses permanecen. De ser cierto, esto supondría un mayor tiempo de inactividad en la carrera musical del artista, así como gastos comunes y honorarios profesionales de los abogados que lo asesoran.

Por esta razón, la madre del referente de la cumbia 420, Claudia Valenzuela, fue contactada vía telefónica por el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) y entre otras consultas, respondió quien maneja las finanzas de Elián Valenzuela. “El apoderado legal es Maxi”, refirió la actriz en referencia a Maxi El Brother, manager de su hijo, quien es la persona encargada de administrar sus ingresos de forma provisoria.

Así mismo, Claudia despejó las dudas de la conductora Carmen Barbieri sobre la posibilidad de que L-Gante planee contrademandar a los responsables de su aprehensión. En este particular, Claudia optó por la cautela y contestó: “Primero queremos tenerlo a él afuera, después seguiremos los pasos que tengamos que seguir en contra de uno o de otro”.

Cabe destacar que el artista casi cumplirá dos meses desde su detención. Desde entonces, se encuentra recluido en la DDI de Quilmes acusado bajo cargos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Filtraron la supuesta reacción que tuvo L-Gante con su abogado al descubrir que seguirá detenido

La prisión domiciliaria no será por el momento una opción viable para L-Gante, quien seguirá detenido en la DDI de Quilmes. Esta noticia fue notificada al cantante por medio de su abogado Juan Pablo Merlo y su reacción no habría sido la mejor, al punto en que, de acuerdo a informaciones, el cumbiero llegó a un punto de no retorno con el letrado.

Así lo expuso el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live (Radio Mitre AM 790) al explicar cómo se tomó el cumbiero esta noticia. “Merlo fue a darle la mala noticia a L-Gante a y recibió una catarata de insultos, no creo que esto lo confiesen públicamente pero me aseguraron que fue un escándalo”, sostuvo el locutor. Así reaccionó L-Gante luego de que revocaran su pedido de prisión domiciliaria: "Cataratas de insultos"

A estas afirmaciones, el periodista sumó que la razón para esta reacción se debe específicamente por la falta de resultados a su favor. “Hasta me contaban que podría cambiar de abogado de nuevo”, agregó Etchegoyen.

En medio de sus reflexiones, el comunicador dio la razón al artista al considerar la “mezcla de furia y angustia” que debe sentir, tomando en cuenta que contrató a dos abogados y la causa sigue igual. Para empeorar las cosas, fuentes internas comentaron al conductor que esta situación podría prolongarse al menos por otros 6 meses.

“Espero que no porque no es bueno que alguien se quede sin trabajo pero si me tengo que basar por la info, a Merlo le quedan los días contados”, cerró Juan Echegoyen.