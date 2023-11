Quién es el telonero elegido por Taylor Swift en Argentina

Por primera vez en la Argentina Taylor Swift, se presentará en el Estadio Mas Monumental en el marco de su gira mundial "The Eras Tour", la producción anunció que los shows tendrán un telonero nacional, además de la ya confirmada Sabrina Carpenter.

El elegido por la estadounidense es Louta, cantante y compositor de 29 años que publicó su primer álbum en el 2016, sorprendiendo y maravillando a un gran grupo de melómanos de nuestro país por sus canciones y disrupción al momento de presentarse en vivo con originales ideas en sus shows.

"Voy a estar abriendo los 3 shows de Taylor Swift en River, tremenda felicidad, extrema admiración por Taylor y todo lo que hace. Muy groso que ella y su equipo nos hayan elegido para esto. Muchas gracias, hermoso", expresó el cantante en su cuenta de Instagram.

Jaime James, re bautizado artísticamente como Louta, es poseedor de hits como: "No te comas la peli" y de la colaboración con el popular productor Bizarrap en la "Music Session 20″. Trabajó también con artistas cómo Zoe Gotusso y Wos.

Su último lanzamiento fue "Diamante", canción que comparte junto a Elsa y Elmar, y su recital más reciente fue la semana pasada en Niceto Club, donde estrenó su nuevo espectáculo.

Louta y Sabrina Carpenter, dos teloneros en River

The Eras Tour ya tenía asignada a una telonera desde el anuncio y confirmación de los shows de Taylor Swift en Argentina: Sabrina Carpenter de 24 años, que ya ha lanzado cinco discos a su joven edad. La oportunidad de ser telonera de Taylor Swift fue publicada y celebrada en sus redes sociales: "Una noticia maravillosa, es el mejor día de mi vida".

¿Pero por qué Argentina tiene dos teloneros? En el año 2012, el Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto que dispone la creación del Instituto Nacional de la Música, con la finalidad fundamental de fomentar la actividad musical en general y la nacional en particular. Esto quiere decir que cada artista extranjero que se presente en Argentina, deberá incluir en su show previo a un telonero local además de tener uno propio.

Horarios, que se sabe hasta ahora

Si bien ninguna de las dos productoras lo han confirmado (AEG Present y DF Entertaiment) se estipulan que estos podrían ser los horarios del concierto de Taylor Swift en Argentina:

18 horas: Louta

19 horas. Sabrina Carpenter

20 horas: Taylor Swift

El recital de Taylor Swift durará más de tres horas ya que la presentación consta de 40 canciones. Luego del jueves 9, continuará cantando el viernes 10, finalizando su estadía en la Argentina con el último show del sábado 11.

Taylor Swift, huésped de honor en la Ciudad de Buenos Aires

El jueves de la semana pasada, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le concedió a la cantante el nombramiento de "Huésped de Honor"

El diputado Roy Cortina, del Partido Socialista (PS),fue quién presentó el proyecto que fue votado por la mayoría de sus miembros pese a que el único bloque en votar en contra fue el de La Libertad Avanza, liderado por Ramiro Marra, debido a las críticas de las "swifties"(seguidoras de Taylor Swift) contra el candidato presidencial. FILE PHOTO: Taylor Swift attends a premiere for Taylor Swift: The Eras Tour in Los Angeles, California, U.S., October 11, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoPor: REUTERS

Se trata de una distinción y reconocimiento que habitúa entregarse a figuras del ámbito cultural en general cuando visitan la ciudad porteña. Quienes lo han recibido también fueron: Roger Waters, The Police, Tom Cruise, entre otros.