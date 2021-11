Revelan el motivo del sorpresivo gesto de Wanda Nara para Maxi López

Los nombres de Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo noticia, a pesar de que su escándalo ya lleva semanas. Hace pocos días, la empresaria decidió separarse del futbolista luego de que aumentaron los rumores de que ocurrió un encuentro fogoso con la China Suárez. A raíz de esto, se especuló con la situación sentimental de la modelo.

Algo que resultó muy llamativo para los usuarios de las redes sociales es que, mientras estaba distanciada del delantero del PSG, la hermana de Zaira Nara tuvo un amistoso acercamiento a Maxi López. El padre de sus tres hijos fue elogiado por ayudarla durante su crisis y se quedó con los niños mientras se acomodaba la situación.

Esto hizo que haya fuertes rumores de reconciliación, aunque el ex futbolista está en pareja con Daniela Christiansson. Los seguidores de Wanda se sorprendieron al observar una imagen en sus historias de Instagram en la que se observaba a Valentino, Constantino y Benedicto junto a la pareja.

Todo indica que dicha publicación estuvo relacionada a las versiones que estaban alrededor suyo. A modo de dejar en claro que no está interesada sentimentalmente en su ex marido, publicó la foto en la que aparece Christiansson e incluso ella subió originalmente. La flamante soltera quiere disfrutar de su momento, por lo que busca no quedar ligada a ningún nombre.

Mientras tanto, parece decidida a firmar el divorcio de su matrimonio con Icardi, con quien tuvo dos hijas. Sus redes sociales muestran su cambió de vida, como las reuniones con amigas hasta altas horas de la noche en Europa.

Diario Show