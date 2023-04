Ricardo Darín recordó el mal momento que vivió con Ben Stiller: "Estaba con una cara de..."

Durante su paso por el primer programa de la nueva temporada de ESPN Playroom, Ricardo Darín recordó su frío encuentro con Ben Stiller en un evento en el que coincidieron.

El actor contó primero que se cruzó de casualidad con Brad Pitt en los Golden Globes y se arrepintió de pedirle una foto. “Me estuvo boludeando. Estaba sentado en primera fila, era tarde, se ve que había escabiado un poco y me estaba boludeando todo el tiempo. Y yo estuve lerdo porque le tendría que haber dicho 'vení, vení, subí' y teníamos la foto con Brad Pitt, pero no lo hice”, contó. Ricardo Darín se sorprendió al ver la reacción de Ben Stiller cuando le pidió una foto (Foto: Instagram/ricardodarin)

Luego, tras destacar que los actores de Hollywood “son todos muy simpáticos”, hizo una salvedad y dijo: “Salvo uno”. Migue Granados, conductor del ciclo, quiso saber y le insistió al protagonista de Argentina, 1985 para que diera el nombre del famoso. Como quien no quiere la cosa, y después de hacerse rogar, soltó: “Ben Stiller”.

El hijo de Pablo Granados se sorprendió al escuchar el nombre del protagonista de Una noche en el museo y recordó la amistad que mantiene el comediante con el tenista argentino Diego Schwartzman: “Porque aparte es amigo de Schwartzman”. “¡Por eso fui! Entré como un caballo”, reveló Darín.

Acto seguido dio detalles del momento poco feliz con Stiller: “Y fui y le dije 'eh, una foto así se la mandamos a Diego que es amigo'. Me dijo: 'Seh, seh'”.

“Y saqué la foto y cuando la vi dije: 'yo no le mando esto porque el chabón estaba con una cara de orto infernal”, confesó, al tiempo que puso la cara de felicidad con la que él sí había salido en la selfie.

Ricardo Darín se declaró fanático del reality de cocina que conduce Wanda Nara y alabó el trabajo que hace

El estreno de la obra Votemos en el teatro Metropolitan convocó a cientos de artistas del ambiente. Y uno de los más buscados por los cronistas que cubrían el hall de la entrada fue Ricardo Darín, quien fiel a su costumbre, se detuvo para responder a todo tipo de preguntas.

Una de estos interrogante fue acerca de cómo veía la actualidad de la televisión nacional. “Bien, mal, regular, de todo un poco. Veo mucho MasterChef, y algún otro programa”, sorprendió.

Apenas escucharon su opinión, la siguiente pregunta tuvo que ver con la conducción de Wanda Nara y cómo la veía él al frente del programa. “Está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes, me parece que lo está haciendo bastante bien”, analizó el actor. Wanda Nara es la conductora de MasterChef esta temporada. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Al ver que estaba bien predispuesto, los periodistas se animaron y fueron por más: “¿Podrían actuar juntos, ¿no?, de conductora a actriz puede ser Wanda?”, le consultaron.

“Sí, si actuar es fácil”, respondió con ironía, dejando en claro que para subirse a un escenario Wanda necesita otro tipo de preparación.

Después le consultaron si se animaría a participar de algún reality. “La verdad que no me gustaría, esto es medio como un reality, ¿no?”, bromeó por estar rodeado de cámaras y micrófonos, y no poder entrar a la sala a ver la obra. “Vamos a apoyar acá a la gente, al teatro hay que apoyarlo y acompañarlo. Hay mucha gente en la calle”, dijo.