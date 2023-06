Rocío Rial demandará a su hermana Morena: "No quiere que la nombren más"

Rocío Rial demandará a su hermana, Morena Rial, en las próximas horas. Así lo confirmó Mariana Brey en Socios del espectáculo (eltrece), que habló con el padre de ambas para chequear el rumor. Jorge Rial le explicó que la “Chini”, como le dice cariñosamente, se hartó de estar en boca de todos por el tour televisivo de la mediática, que dio varios detalles de su vida personal.

“Rocío tomó la decisión de enviarle una carta documento a Morena, a América y a Luis Ventura. Ella es bajo perfil y casi ni se le conoce la voz, nunca divulgó datos íntimos. Ella quiere seguir teniendo la vida de siempre, desea ir tranquila a la facultad y no quiere que la nombren más”, sostuvo la panelista.

El periodista también aclaró que, por ahora, él no hará nada, ya que quiere disfrutar de sus vacaciones en España junto a su nueva novia, la que estuvo con él cuando semanas atrás sufrió un infarto en Bogotá. “Rocío tiene todo el derecho de hacer lo que quiera”, sentenció. Jorge Rial junto a sus hijas Morena y Rocío. (Foto: Instagram /moreerial)

La historia jamás contada de Rocío Rial

Morena Rial sacó a la luz una parte de sus orígenes y también ventiló algunos datos sobre la vida privada de su hermana Rocío, que sí mantiene un excelente vínculo con Jorge Rial. De visita a LAM (América), aseguró que la joven fue abandonada en la puerta de un hospital.

La mediática señaló que durante años no quiso investigar sobre su verdadera familia porque le daba culpa la historia de Rocío, ya que no quería generarle más daño. “Quería esperar a que fuéramos más grandes para que cada una decidiera. Ella llegó a casa cuando tenía un año y medio. Un juez llamó a mi papá y le contó que había una nena abandonada. Le preguntó si quería tener otra hija y así se concretó la adopción”, detalló. Rocío Rial es muy compinche de su papá Jorge. (Foto: instagram/jrial)Por: instagram