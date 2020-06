Rodrigo Lussich mostró el DNI de Jésica Cirio: "Es otra persona"

Jésica Cirio estuvo en el centro de la escena porque su marido e Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, estuvo internado por coronavirus. Sin embargo, ahora, recibió el alta luego de recibir un tratamiento con plasma de personas recuperadas y pudo volver a su hogar, donde lo esperaban con ansias la modelo y su hija Chloé.

Pero, más allá de su situación personal, también generó repercusión en las redes sociales, una imagen vintage de su dni que compartieron en Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial.

En la segmento de “escandalones”, el panelista Rodrigo Lussich mostró la transformación física de varios famosos y, entre ellos, estuvo Jésica Cirio, con una postal totalmente cambiada. Entonces, el periodista lanzó con gran ironía cuando la vio: “Tuvo problemas, era otra persona. Jésica Cirio? ¡o quién quiera que seas!”.

Ya, semanas atrás, Jorge Rial también había dicho una frase similar sobre la modelo y conductora. “¡Qué cambiada está, entre paréntesis! Es otra Jésica. Hace mucho que no la veía”, había comentado, con picardía.

Vale recordar que en 2018 Cirio había llamado la atención al mostrarse morocha y con los rasgos bastante distintos. Y, en ese entonces, había explicado: “Yo me levanto temprano, a las seis de la mañana. No sé de dónde sacaron esa foto, si es real o no, pero me corté el pelo y me lo oscurecí, de un día para el otro. No sé, estaba muy maquillada, tenía mucho maquillaje en la boca. Yo no estoy mirando esas cosas y me causó gracia que haya gente que sí”.