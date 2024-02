Sabrina Cortez atacó a la producción de GH con un fuerte pase de factura: "Nos damos cuenta"

La gala de nominaciones pasada dejó en evidencia las tensiones que se viven dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Tras su fuerte enfrentamiento con Manzana, Juliana “Furia” Scaglione no contuvo su frustración y le gritó a Santiago del Moro. Esta situación, provocó no solo incomodidad en el grupo, sino la indignación de Sabrina Cortez, quien, desde el primer día, no disimuló su aversión por la doble de riesgo.

En medio de una charla con el cumbiero en el jardín, la modelo se mostró convencida de que su compañera es respaldada por la producción del reality porque genera mucho contenido. “Con todo lo que hizo se va por sus propios medios, solita caminando. Pero la producción no tiene los huevos para ponerla en donde tiene que estar por faltarle el respeto a la gente y a todos sus compañeros. ¿A qué punto llegamos?”.

Luego, Sabrina comparó lo ocurrido con una situación que en su momento puso a Alan al borde de la eliminación: “Lo pudieron mandar a una placa por sacarse el micrófono, mirá si no van a subir a una mina que encima le faltó el respeto hasta a Santiago del Moro. ¡Pará! Subila de nuevo a placa y que se la banque”.

Minutos antes, la blonda le aseguró a Manzana que de todos los concursantes, es él quien puede lograr que Furia sea eliminada del concurso. “Ella se hace la que te subestima, que es una capa y todo, pero al mismo tiempo no se la banca y te tiene cagazo. Ya te dije, sos el único de la casa que puede mover a esta mina afuera”, lanzó ella, muy convencida.