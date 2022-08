Se confirmó que Lady Gaga protagonizará junto a Joaquín Phoenix la nueva entrega de Joker

Después de semanas de especulaciones que afirmaban que Lady Gaga se uniría al Universo DC con la interpretación de la próxima Harley Quinn en la secuela de Joker (2019), diversos reportes han confirmado la participación de la también reconocida cantante estadounidense.

Fue durante la primera semana de agosto cuando el sitio Entertainment Tonight confirmó a la intérprete de The House of Gucci o A Star Is Born protagonizará la secuela del 2019 del antagonista de Batman en los comics de DC junto a Joaquin Phoenix, Joker: Folie à deux.

A pesar de que el importante sitio de entretenimiento no ahondó en detalles sobre el personaje que interpretará la cantante de éxitos como Bad Romance y Always remember us this way, durante la mañana del 4 de agosto la misma actriz confirmó por medio de su cuenta de Twitter que encarnará a la mano derecha del Joker, Harley Quinn.

La secuela de Joker representará para Lady Gaga seguir ampliando su trayectoria como actriz después de participar en House of Gucci, en 2021, y de su papel nominado al Oscar por su colaboración con Bradley Cooper en A Star Is Born, de 2018.

Warner Bros anunció a finales de junio el título completo de la secuela de Joker junto con la fecha de estreno el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después de la fecha de estreno de la original, que recaudó alrededor de mil millones de dólares en taquilla y le valió a Phoenix la consagración de un Oscar en la categoría de “Mejor Actor”. Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

La trama principal de la segunda entrega de Joker aún no ha salido a la luz, sin embargo, diversas fuentes informaron recientemente que se basará en el género musical y, por ende, no sorprendería que Lady Gaga esté involucrada en un proyecto de este tipo, pues es considerada una de las grandes voces de la última década, así como por su papel de Ally en su debut histriónico en A Star Is Born (2018).

Cabe destacar que, Todd Phillips figuró junto con Scott Silver como uno de los productores principales de la primera de la primera entrega del Joker, por lo que no es ajeno al trabajo de la también productora de 36 años que encarnará a la reina criminal de Gotham City y, la cual, dentro de los comics de DC es una de las antagonistas principales del Caballero de la Noche.

Bajo este contexto es importante de mencionar que hace poco en una publicación en las redes sociales, Todd Phillips, ya había dejado ver al histrión de origen puertorriqueño leyendo el guion de la cinta que protagonizará, aunque no confirmó exactamente cuándo comenzaría el rodaje.

El origen de Harley Quinn en los cómics, revelado en Batman: Harley Quinn dentro de la saga Tierra de Nadie (1999), es una adaptación de su origen en la novela gráfica Mad Love. A partir de entonces ha sido un personaje recurrente en las historias de Batman e incluso le fue dada su propia serie.

Por otro lado, la interpretación de Gaga como la célebre villana de DC Comics, sería la tercera imagen actual del papel. Margot Robbie interpretó a Harley en Escuadrón Suicida y Aves de Presa, mientras que Kaley Cuoco dio voz al legendario personaje en la serie animada de HBO Max, Harley Quinn.

El personaje animado de Harley Quinn se ha caracterizado a lo largo de más de 30 años desde su creación por llevar un traje de bufón (o arlequín) en colores rojo y negro que ella misma robó de una tienda de disfraces, aunque en series como The Batman el traje fue confeccionado por Joker y su peinado siempre ha sido dos coletas, una roja y otra negra.