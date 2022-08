Se convirtió en tendencia el mashup de "Chiquitita" de ABBA con "Bennie and the Jets" de Elton John

La creatividad de los usuarios de las redes sociales nos sorprenden todos los días. Un mashup de “Chiquitita” de ABBA con “Bennie and the Jets” de Elton John se convirtió en un éxito en Tik Tok. La mezcla de la melodía del piano de ambas canciones llamó la atención de los usuarios y también de los propios artistas.

En el video editado, que se volvió tendencia, lo encontramos primero a Benny Andersson de ABBA tocando el clásico de 1979 del grupo en su piano negro. Luego aparece en una misma situación el artista inglés tocando las notas de su canción de 1974.

“Escuché que 'Chiquitita' volvió a ser tendencia… ¡con Elton John!” se puede leer en el texto que acompaña el posteo de la banda sueca en TikTok. Lo mismo hizo Elton en su cuenta oficial.

Todo comenzó hace unos meses cuando un usuario, Reymifasol publicó el mashup original. A su vez, el creador TikTok que combinó ambas pistas escribió en su publicación: “Por todas tus hermosas transiciones de verano”. Los usuarios de la famosa plataforma hicieron los mismo. Por ejemplo, el tema aparee en más de 54.000 videos.

“Chiquitita/Bennie and the Jets” superó la cantidad de reproducciones que tiene Elton John en la aplicación. Su audio oficial más popular, “I'm Still Standing”, tiene solo 34.000 videos.

Por su parte, ABBA pisa con más fuerza en TikTok. El audio original de “Chiquitita” aparece en más de 39.000 videos, mientras que “Dancing Queen” se puede escuchar en más de 117.000 videos y “Mamma Mia” en 252 000. Por último, la canción “Gimme! ¡Dame! ¡Dame! (A Man After Midnight)” se lleva la corona con 432.800 videos.

La colaboración de Elton John con Britney Spears

La semana pasada te contamos que el legendario artista de 75 años se reunió con la eterna princesa del pop en un estudio de grabación. Según publicó Page Six, Britney está trabajando en un dueto del clásico “Tiny Dancer”, un clásico de Elton John de 1971.

“Fue idea de Elton y Britney es una gran fan. Grabado un remix de “Tiny Dancer”' a dúo completo, y es increíble”, aseguró al sitio norteamericano una fuente de la industria musical.

“Britney estuvo en el estudio en Beverly Hills la semana pasada con Elton para la sesión de grabación supersecreta supervisada por el productor Andrew Watt”. Watt le produjo álbumes a Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam y Ozzy Osbourne entre otros y ganó el Premio Grammy 2021 al Productor del Año.

“Ya la tocaron para la gente de su sello discográfico, y todo el mundo se está volviendo loco. Es tan bueno”, bromea la fuente. “Están diciendo que esta va a ser la canción del verano. Britney está oficialmente de vuelta. Ha vuelto al trabajo y está muy emocionada”.