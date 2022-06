Se derrumbó el escenario donde iba a cantar Tini Stoessel en Santa Fe y se pospuso el show

Después de su exitosa serie de recitales en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel se preparaba para cantar este sábado en el Club Atlético Unión de Santa Fe en el marco de su Tini Tour 2022. Sin embargo, la intérprete de Triple T debió posponer su presentación por un motivo de fuerza mayor: parte la estructura del escenario dónde se iba a presentar se desmoronó en la tarde del viernes mientras la estaban levantando. Aunque, por suerte, no hubo que lamentar heridos.

“Santa Fe estoy igual de triste que ustedes”, comenzó diciendo la cantante. Y, luego, confirmó la fecha del nuevo show: “El show de mañana (por el sábado) se va a tener que posponer para el próximo sábado 11 de junio a las 20 horas porque hubo un problema técnico con el escenario. Se cayó una parte del techo y lamentablemente no llegan a tiempo a arreglarlo para mañana. Los amo y los espero el 11 con muchas ganas”.

Angustiada por la situación, la actual novia de Rodrigo de Paul se disculpó con su público. “Perdón por esto, no hay nada que pueda hacer porque me excede completamente. Les dejo en la siguiente historia el comunicado oficial”, escribió. En tanto, el club emitió un comunicado en el que anunciaba la postergación para el sábado 11, informando que las entradas eran válidas para dicha fecha, y quienes no puedan asistir al concierto reprogramado se le iban a devolver las entradas.

Según se pudo ver en las imágenes del publicadas por la cuenta Humanos de Santa Fe, la estructura que contenía la parte superior cedió y terminó cayendo sobre el escenario, lo que hizo imposible solucionarlo en el tiempo suficiente para llevar a cabo el recital según lo estipulado. De esta manera, la gira de la cantante que sufrió un pequeño percance que no le impedirá seguir llevando sus canciones y su talento a lo largo del país.

La intérprete de “Miénteme” viene de realizar seis conciertos en el Hipódromo de Palermo, a lleno total, con una imponente puesta escénica y con una destacada lista de invitados. Los shows estaban pautados para el mes de marzo, pero debido a los problemas de salud de su padre, Alejandro Stoessel, debieron postergarse. Afortunadamente, el productor pudo recuperarse y estuvo presente en los conciertos, primero en cada detalle del detrás de escena y luego bailando y cantando como un fan más.

“Quiero agradecerles por haber entendido todo lo que pasó y estar hoy acompañándome. Es muy loco como la vida no para de enseñarnos y de ponernos a prueba. Cuando uno piensa que tiene las cosas bajo control, viene la vida a decirte que no. Es así, es dura, pero se trata de aprender”, dijo la cantante sobre escena para agradecer a sus fans y celebrar la recuperación de su padre.

Antes de los conciertos más importantes de su carrera, la ex Violetta había mostrado todo entusiasmo en una entrevista con LAM: “El show es muy complejo y tiene de todo. Hay dos escenarios, un montón de sorpresas, y me causa mucha emoción y orgullo por lo que se logró”, señaló “Es el show de mi vida a nivel vestuario, bailarines y música, es un desafío grande que nos pusimos como equipo”; cerró, con el entusiasmo y la ansiedad de toda víspera de algo grande”; apuntó durante una entrevista con Ángel de Brito en la antesala de los shows.