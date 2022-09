Sebastián Nebot le propuso matrimonio a Lizy Tagliani en el día de su cumpleaños

El día de su cumpleaños, Lizy Tagliani recibió una sorpresa inesperada. Su novio, Sebastián Nebot, le hizo un romántico pedido de matrimonio. “Te propuse casamiento y menos mal que aceptaste. Prometo hacerte feliz hasta el último minuto de mi vida. Te amo”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

Luego, compartió otra publicación en la que mostró todos los detalles previos al ofrecimiento que recibió la conductora en el jardín de su casa. No solo le dio un impactante anillo de compromiso, tampoco faltó una decoración acorde: un sendero hecho de velas que formaban corazones sobre el césped. Además, también hubo mariachis que musicalizaron esta escena salida de una película.

“La vida no para de regalarme momentos hermosos. Amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos, momentos únicos, inolvidables... como si angelitos han pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor”, expresó Tagliani en un posteo donde compartió detalles de la propuesta. El posteo de Lizy Tagliani después de la romántica propuesta que le hizo Serbastián Nebot. (Foto: Instagram / lizytagliani)

Y como cierre no dudó en declararle unas palabras a Nebot, quien llegó hace un año a su vida y la llenó de felicidad. “Sos puro amor, te elijo como compañero hoy, mañana, siempre”, valoró.

Por supuesto que muchísimos famosos celebraron esta feliz noticia. Entre quienes felicitaron a la pareja estuvieron Vero Lozano, Nico Peralta, Christian Sancho, Lourdes Sánchez, Nicole Neumann, Wanda Nara, Luciana Salazar y Oriana Junco.

Lizy Tagliani confirmó que ya eligió los nombres para su futuro hijo

La noticia de la boda parece un broche de oro al gran presente que atraviesan Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, el mendocino que lo dejó todo para mudarse con ella. Incluso, hace algunas semanas, la conductora contó que tiene un fuerte deseo de ser mamá en esta nueva etapa.

“No juego con nombres, ya los tengo decididos, él no cuenta”, bromeó. “Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó”, explicó en diálogo con Intrusos (América).

“La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, reveló Lizy Tagliani ante las cámaras que la fueron a buscar a la salida del teatro. “Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas”, señaló.

También dijo que Marley fue un buen consejero, ya que puede contarle su experiencia de subrogar un vientre. “Estamos con mucho deseo, pero con tranquilidad”, afirmó. Y agregó: “Es un proceso que recién empieza”.