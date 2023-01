Shakira grabó a unos fans que fueron a su casa para cantarle su hit contra Piqué: "¡Gracias por la serenata!"

En las últimas horas, Shakira se llevó una sorpresa inesperada. La cantante colombiana estaba junto a un grupo de amigas en su casa cuando algunos fanáticos fueron hasta la puerta y empezaron a entonar la “BZRP Music Sessions #53″, el hit donde destrozó a su expareja Gerard Piqué y a su novia Clara Chía Marti.

La artista no dudó en salir a su balcón y saludar a sus seguidores que se reunieron espontáneamente. “¡Gracias por la serenata!”, indicó en el posteo donde compartió el video de la particular situación.

Además, no pareció casual que eligiera subir el momento en que los inesperados invitados cantan una de las tantas indirectas contra la actual pareja de Piqué. “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, grita la multitud en la grabación. Shakira no dudó en salir a saludos a los fans que se reunieron en la puerta de su casa. (Foto: Captura video de instagram / shakira)

Minutos antes de que un puñado de personas se hiciera presente en la entrada de su hogar, la intérprete de “Te felicito” se había mostrado junto a varias amigas en lo que parecía ser un festejo por el éxito de su último lanzamiento. “¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, expuso al respecto.

Lo cierto es que la artista tiene muchos motivos para celebrar. Su canción ya superó los 118 millones de reproducciones en YouTube y lleva tres días consecutivos en el puesto número uno a nivel mundial.

La provocadora nueva respuesta de Piqué a Shakira: manejó un Twingo y sonrió ante las cámaras

Gerard Piqué volvió a responderle este domingo a Shakira con una ironía, luego de que la colombiana, su expareja, lo criticara de manera muy dura a través de un tema grabado con el productor argentino Bizarrap. Una de las frases más destacadas del hit dice: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio”.

Lejos de quedarse en silencio, fue por todo y apareció en su nuevo trabajo manejando un Renault Twingo. Como si esto fuera poco, el exjugador del Barcelona hizo una sonrisa ante las cámaras que lo filmaban.

El viernes, Piqué también le había respondido a su exmujer con una burla. En medio de un stream, anunció que Casio es nuevo sponsor de la Kings League, una liga de fútbol que se emite en Twitch. Gerard Piqué rompió el silencio y se refirió a la canción de Shakira con un irónico comentario. Foto: Twitch

“Este reloj es para toda la vida”, ironizó. Automáticamente, todos los presentes empezaron a burlarse de la situación. Incluso el Kun Agüero, quien era uno de los hosts del stream, se animó a cantar por la famosa marca de relojes.

Qué dice la canción de Shakira: las frases más fuertes contra Piqué