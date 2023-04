Shakira le dejó un contundente mensaje a Piqué, luego de que apuntara contra sus fans latinos

Shakira responde a Piqué tras apuntar contra sus fans latinoamericanos. La polémica entre Shakira y Piqué parece no tener fin. Luego de que hace unos días, el exfutbolista hablara del hate que ha recibido por parte de los fans de la colombiana, la polémica creció debido a los términos en los que se expresó durante aquella entrevista, la cual le realizó Gerard Moreno, presidente del club Jijantes, perteneciente a la Kings league.

En esa oportunidad Piqué, por primera vez, se refirió a la cantante de manera directa y apuntó contra sus fans latinoamericanos:

"Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada", declaró. La reflexión de Gerard Piqué en @JijantesFC junto a @gerardromero: pic.twitter.com/VFcErcMe1z — Senén Morán (@senen98) April 1, 2023

"No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu...”, señaló respondiendo a sus haters!

El comentario generó polémica en redes, pues algunos internautas acusaron de xenófobo a Piqué, pues consideraron innecesario que señalara que su ex es “latinoamericana”. Acusan a Piqué de xenófobo y por decir que los fans de Shakira "no tienen vida".

Los fans de Shakira también tomaron a mal que el catalán se refiriera al fandom de la colombiana como gente sin vida que son como robots.

Cabe señalar, que la Kings League, nueva liga de fútbol impulsada por Pique e Ibai Llanos, tiene un importante número de fans latinos. Shakira se mudó a Miami este fin de semana y lanza tuit que enorgullece a los latinos.

Shakira lanza un tuit sobre su orgullo latino

Shakira volvió a dar la nota es fin de semana, despidiéndose de Barcelona y publicando una foto desde su avión llegando a su nuevo hogar: Miami.

Sin embargo, la cantante lanzó un tuit que muchos fans agradecieron y tomaron como indirecta a Piqué, tras la entrevista que ofreció. Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, expresó Shakira con emojis de las banderas de diversos países latinoamericanos como México, Argentina, Colombia, Venezuela, entre otros.

“Shakira con un tuit uniendo a toda LATAM”, “Así se habla”, “Latinoamérica y bien, que ese perro se aguante su dolor. Ud es la reina”, escribieron fans de Shakira.