Shakira ofreció una millonaria suma a Piqué para que le permita irse de España con sus hijos

En un nuevo capitulo de la separación del año, la reconocida cantante colombiana Shakira y Gerard Piqué definen qué sucederá con la tenencia de sus hijos y cómo seguirá su relación a poco más de un mes de que confirmaran su ruptura con seis palabras: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”

La famosa pareja anunció a principios de junio que el amor había llegado a su fin. Desde entonces las versiones de infidelidad por parte del futbolista, que ya habían circulado meses antes en algunos portales internacionales, se hicieron más fuertes. Ahora, la nueva información parece centrarse en el futuro de la ex pareja y no en el pasado.

Después de que se conociera que ambos han optado por contratar reconocidos abogados para dirimir la división de bienes y la tenencia de sus hijos, esta semana, el ciclo online Chisme no like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani reveló que la cantante colombiana busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los hijos, Milan y Sasha.

El plan de la artista de 45 años es marcharse de España, en donde reside actualmente, e irse rumbo a Miami, Estados Unidos. Pero, esta mudanza no la realizará si sus hijos no la acompañan. El programa reveló que ella está dispuesta a desembolsar USD 2 millones para que su ex pareja acepte no luchar por la tenencia y, con este dinero que en parte correspondería al saldo de una deuda, también quedarían cubiertos los pasajes para los vuelos que el padre de los niños quiera tomar rumbo a Norteamérica para visitarlos.

El hecho central aquí es que Shakira tendría pruebas concretas de las infidelidades cometidas por Piqué y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si no acuerdan la tenencia. El sitio Informalia ofreció la postura de la colombiana en la voz en off de integrantes de su entorno: “Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, es una de las revelaciones. “Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, añadió la misma fuente.

En este contexto, Piqué habría tomado una drástica decisión. El periodista español Jordi Martín aseguró en Socialité de Telecinco que el futbolista del Barcelona “ha roto con la camarera con la que se le ha relacionado durante estos dos meses”. En este punto, detalló: “Le dijo a una persona de su entorno, muy seguro, que es un hombre soltero, que sigue a muchas amigas y que, evidentemente, está disfrutando de su soltería. Pero lo que puedo asegurar es que quiere tener una buenísima relación con la madre de sus hijos”.

El jugador de 35 años planea recomponer su relación con Shakira, aunque ella bajo ningún punto de vista busca que el amor renazca. La idea de ambos sería mantener una relación cordial sobre todo para que sus dos hijos se vean afectados lo menos posible por la separación.

El periodista español reveló que la próxima semana habrá una reunión entre las partes para definir qué sucederá con los niños y al parecer habría acuerdo para que los pequeños de 7 y 9 años se marchen junto a su madre a una casa que ella tiene en Miami. Por eso, en los próximos días seguramente habrá novedades sobre lo que es, sin dudas, la separación del año.