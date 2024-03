Siento que no nos están cuidando: Mirtha volvió a apuntar por el avance del dengue

Otra vez, Mirtha Legrand volvió a mostrar su preocupación por el avance de la epidemia de dengue. En esta oportunidad, lo hizo en medio de un ida y vuelta en su programa de anoche con el reconocido doctor Daniel López Rosetti. La diva de la televisión Argentina no solo reveló que teme contagiarse, sino que, además, volvió a pedir por vacunas para la población y habló de la reacción del Estado Nacional frente al crecimiento de casos: “Siento que no nos están cuidando”, se lamentó.

Además del profesional de la salud, en la mesa de La noche de Mirtha estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la periodista de TN Maru Duffard, el actor Benjamín Rojas y el director teatral José María Muscari. “Doctor, ¿qué está pasando con el dengue? Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente”, introdujo el tema la conductora. “Tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue. Se sienten muy mal”, continuó.

Tras repasar las anteriores epidemias de la enfermedad, el profesional de la salud explicó que para el año que viene “va a haber que prepararse muy formalmente porque va a venir fuerte”. “¿Pero existe la vacuna?”, interrumpió la conductora. “Sí, existe, tiene las dos condiciones que debe cubrir una vacuna: es eficaz y es segura. Es decir, disminuye un 84 por ciento la posibilidad de tener una internación hospitalaria y disminuye en un 61 por ciento la posibilidad de tener síntomas”, respondió López Rosetti.

“¿Por qué no fumigaron?”, siguió Mirtha, con la necesidad de entender la situación actual sanitaria. Antes de que el médico pudiera responder, la Chiqui volvió a tomar la palabra. “Perdón que lo interrumpa, yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. Pero no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo…”, reflexionó.

Como respuesta, Rossetti explicó que hoy no tendría sentido vacunarse porque son dos dosis y la segunda dosis se aplicaría en invierno. Sin embargo, aclaró que es importante la vacunación para lo que viene. “En pocos días se van a reunir los expertos y van a tener que determinar que en más de una provincia van a tener que hacer vacunación a las personas de riesgo, van a tener que tomar medidas sanitarias en términos de salud pública para el año que viene, con seguridad”, sentenció.

Un nuevo pedido por las vacunas

Luego de que el gobernador de Santa Fe expusiera la situación de su provincia en relación a la epidemia, Legrand volvió al ruedo con el tema de las vacunas. “¿Cuánto cuesta?”, preguntó. “150.000 pesos tengo entendido, las dos dosis”, respondió Pullaro. “Es muy cara, es algo que va a tener que afrontar el Estado”, acotó Rossetti. “Es carísimo. La gente no puede pagar eso”, intervino Legrand. “Claramente que no, por eso creo que va a ser una cuestión política”, completó el profesional del área.

“¡Qué terrible! Está toda la Argentina, todo el mundo pendiente. Qué barbaridad. Lo hospitales llenos, la gente no tiene plata para la vacuna. ´Doctor, ¿me vacuno? ¿No me vacuno´, preguntan. Qué horror lo que estamos viviendo. Es una endemia”, concluyó, asustada.

Esta no es la primera vez que Legrand hace referencia a la vacuna y la necesidad de proveerla de manera gratuita. El pasado 3 de marzo, en un programa que contó con la participación de Coco Sily, Diego Ramos, Rocío Oliva, Costa y el médico infectólogo Roberto Debbag, la Chiqui aprovechó para hablar de los peligros que implica la picadura del mosquito aedes aegypti contagiado.

En esa oportunidad, Debbag aclaró que cada dosis cuesta “aproximadamente $70.000″, pero que el valor depende de la obra social o prepaga de cada persona. Al mismo tiempo, subrayó que las dos dosis necesarias para completar el esquema y alcanzar la inmunidad representan un costo total de $140.000. En esta línea, Debbag respondió a las consultas de la conductora sobre la efectividad de la vacuna, y remarcó que “reduce el 95% de probabilidad de que una persona se hospitalice”.

Luego de la exposición del invitado, Legrand reaccionó: “El Gobierno es el que las tiene que dar, la gente no las puede comprar”, determinó, contundente, la mítica conductora.