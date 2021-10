Silvina quedó eliminada de Bake Off

En el marco de la quinta gala de eliminación de Bake Off Argentina, el gran pastelero culminó con la eliminación de Silvina Santarelli, que pasó las mil y una tratando de armar una torre de galletitas de treinta centímetros de altura. La esposa de Gabriel Milito, que había sido cuestionada por su amplia trayectoria en la pastelería, que incluyó cursos con varios profesionales y eventos en su casa, finalmente había quedado nominada con Emiliano.

Ya desde el inicio, Emiliano se vio muy complicado con la complejidad de la prueba, al punto de largarse a llorar en mitad del trabajo mientras repetía “no me quiero ir”. “Estoy peleando con la torre, y la vez conmigo mismo porque estoy muy angustiado”, se lo escuchó decir en un corte de edición.

Silvina, por su parte, no podía lograr que la torre se quedara en una pieza, aunque finalmente pudo mantenerla con un palo de brochete, algo prohibido para la prueba. Finalmente, el jurado dio su veredicto y decidió que la participante quedara nominada y posteriormente eliminada por el jurado, que sin embargo se deshizo en halagos a la hora de despedirla.

“Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos, me encantó estar. Aparte, yo me hubiera enojado si no hubiera estado acá porque realmente no cumplí como tenía que cumplir. Y estoy muy feliz”, dijo la Silvina tras enterarse que fue eliminada de Bake Off Argentina, el gran pastelero.