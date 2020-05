Sofía 'Jujuy' Jiménez contó los motivos de su separación de Juan Martín del Potro

En medio de los rumores sobre una supuesta crisis de pareja, Sofía 'Jujuy' Jiménez confirmó su separación del tenista Juan Martín del Potro y aseguró que la cuarentena tuvo que ver en la ruptura. "Hace dos semanas que no nos estamos hablando",contó.

"La cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión. Con Juan en algún punto veníamos medio raro. Hay un momento en la pareja en la que no te estás escuchando y hay falta de comunicación", aseguró la modelo en declaraciones a Los ángeles de la mañana (eltrece).

"Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Son cosas muy íntimas de las parejas. Estábamos conviviendo y nos agarró la cuarentena. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Hoy la realidad es esta, nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan en claro los motivos porque no fue una cosa concreta", agregó Sofía y de este modo indicó que el pasar tanto tiempo juntos por el aislamiento complicó las cosas.

Asimismo la modelo detalló que llevan separados dos semanas: "No nos estamos hablando. Decidimos que es lo más sano. Dijimos 'nos agarró en esta, vos me querés, yo te quiero, somos buenas personas, no nos estamos escuchando, no nos estamos comunicando y lo más sano es tomar distancia". Además indicó que ella se fue de la casa de él.

Consultada acerca de si hubo terceros en discordia en el conflicto aclaró: "No. No hasta donde yo sé. La situación puntual de nuestra separación va por otro lado".

"Para mí las relaciones son vínculos entre dos personas que encuentran algo lindo, conectan desde ahí, uno se entrega, se disfruta, se va conociendo, pasan cosas. Por momentos y soy perceptiva, cuando me doy cuenta de que algo no está fluyendo se me prende una alarma y uno empieza a repensar", concluyó Sofía, quien estuvo en pareja con el deportista un año y medio.