"Soy auténtica, divertida y jodona": El insólito casting de la hermana de Thiago Medina para entrar a "Gran Hermano"

Después de una exitosa versión 2022, Gran Hermano (Telefe) anunció los castings para la edición 2023. Una de las mediáticas que no dudó en anotarse para ingresar a la casa más famosa del país fue Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago Medina. En las últimas horas, la joven de la Matanza compartió el video que compartió en sus redes para que la producción del reality la tenga en cuenta.

“Hola bueno, yo me llamo Camila, tengo 28 años, soy de Virrey del Pino. Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano para tener una experiencia”, escribió en el video de Instagram que generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Sobre las características que la vuelven una gran candidata para el certamen, agregó: “Soy auténtica, divertida, jodona, no me gustan las malas vibras... Quiero mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí, si soy gorda o soy flaca. Yo me amo tal y como soy”.

Tras el ingreso de Thiago a Gran Hermano, la joven aprovechó para lanzar su carrera como modelo y hace unas semanas blanqueó su relación con Brian Buley, uno de los protagonistas de El Marginal.

La hermana de Thiago Medina debutó como modelo: “Ella ama la cámara y la cámara la ama”

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), no solo los participantes cobraron exposición mediática, sino también sus familiares. Tal fue el caso de Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina, que explota su faceta influencer y ahora debutó como modelo.

Hace minutos, Mar Tarrés compartió un video en el que se la puede ver a Camila luciendo tres looks de su marca. El primer conjunto elegido por Camila fue un pantalón estampado, con una remera y un chaleco de jean con brillos. En segundo lugar, apostó por algo más bien veraniego: una malla con una bermuda de jean, ideal para la pileta. Y por último, se animó a un mono floreado. Camila, la hermana de Thiago, modelo tres looks de Mar Tarrés. (Foto: Captura Instagram /camioficial94)

La referente body positive relató cada una de las combinaciones y antes de cerrar destacó la actitud de Camila para el modelaje. “Me encanta como lo posa, lo diosa, lo disfruta... Me gusta porque ella ama la cámara y la cámara la ama a ella”, cerró.

Orgullosa, Camila posteó una foto en su perfil de Instagram donde contó que estaba vestida por Mar Tarrés. Agradecida, la modelo plus size, escribió: “No podés estar más hermosa. Gracias por venir”.