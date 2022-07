Suar aseguró que está encaminado el regreso de Mirtha a la pantalla de eltrece

Este martes, Adrián Suar conversó con Telenoche (eltrece) en el marco de los 150 años del Teatro Liceo. Allí el productor adelantó que está encaminado la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece. “Yo creo que es inminente el regreso de Chiquita”, sostuvo en diálogo con Diego Leuco y Luciana Geuna.

Además, cuando le consultaron cuándo se producirá el retorno de la diva de los almuerzos, dejó entrever que la idea es que esté en el aire en septiembre. “De parte nuestra está todo bien. Vamos a ver”, afirmó.

Ante el hermetismo, los periodistas le pidieron un poco más información y él ahondó: “Hoy se mandaron las correcciones del contrato, seguramente le habrá llegado a la productora y esperamos que mañana a la mañana se termine de definir”.

Por último, añadió que los programas están previstos sábados a la noche y domingos al mediodía con una dupla muy especial a cargo de la conducción: Juana Viale y Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand y Juana Viale en el último programa del 2021(Foto: Storylab)

Mirtha Legrand manifestó sus deseos de volver a hacer televisión

Mirtha Legrand también estuvo en la celebración de los 150 años del Teatro Liceo y al ser consultada sobre su regreso a la pantalla se hizo la desentendida. “No sé, no estoy al tanto”, aseguró entre risas sin querer dar mayor información.

Pese a que Suar dijo que su regreso está previsto para septiembre, ella advirtió que “no está resuelto todavía”. Sin embargo, dejó en claro que está muy entusiasmada con volver con sus clásicos ciclos.

Por otra parte no quiso dar precisiones sobre cómo fue la negociación para su esperado regreso. “No sé cómo están, no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta eltrece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”, concluyó.

La extensa negociación entre eltrece y Nacho Viale

Desde hace tiempo se habla del regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece. Incluso, hace algunas semanas, trascendió que la posibilidad de llegar a un acuerdo estaba muy lejos por diferencias económicas.

En aquella oportunidad, desde la productora señalaron que, tras respetar el compromiso asumido en el contrato que aún estaba vigente, ya se encontraba en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.