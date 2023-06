Sueño hecho realidad: Anabel Sánchez debutó en la pasarela y fue ovacionada

Finalmente, sin haberlo planeado pero seguramente luego de desearlo e imaginarlo aunque más no fuera incoscientemente, llegó el gran día para Anabel Sánchez. La modelo de Francisco Solano que se viralizó con su video de aspirante a convertirse en la nueva chica Vogue (reposteado por María Becerra), debutó en la pasarela. Y lo hizo a lo grande, junto con famosas de la talla de Cami Homs, Floppy Tesouro, Barby Franco e Ingrid Grudke. Anabel Sánchez causó sensación en la pasarela. (Foto: Movilpress)

Anabel Sánchez debutó en la pasarela

La nueva modelo estrella de la agencia Multitalent se subió a la pasarela porteña con dos vestidos, uno verde neón, mini, con recortes cut out y cola que sale de la cintura combinado con sandalias al tono. El segundo diseño, audaz y sofisticado, es negro, con transparencias, cordones ajustables y tajo XXL. Anabel Sánchez con vestido negro con tajo XL. (Foto: Movilpress)

“Gracias a todos por el apoyo, todo esta locura hermosa esta siendo posible gracias a ustedes que se toman el tiempo de leer todo, de coparse a las encuestas, de escribirme, romper todas las redes literalmente jaja. Desde chica tuve ese pensamiento de que no era bienvenida en este mundo que sueño desde niña. Realmente no creo nada lo del día de hoy. Parecía que el tiempo se detuvo. Conocí gente hermosa , aprendí muchísimo. Que lindo fue salir del back y ver a algunos de ustedes esperándome con regalitos, abrazos, risas y muchas bendiciones. Fue un montón para mi, me hicieron llorar de felicidad“, escribió Anabel Sánchez en su Instagram donde al día de hoy reúne 160.000 seguidores. Anabel Sánchez en el back de su primer desfile. (Foto: Movilpress)

“Hoy mientras viajaba con mi tío @ruben.garcia2008 le venía contando que hubo esa época de mi vida que no me anima a salir a la calle por vergüenza de mi ser. Ustedes están cambiando toda esa negatividad, son mi luz. Me quedo siempre con los que me brindan amor. Realmente gracias por todo el apoyo. Valió la pena estar estas 2 semanas entrenando más que nunca en mi caminata . Realmente estaba super nerviosa, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Hoy practicando en el hotel me caí y me raspe la rodilla. Gracias a todo el equipo por cuidarme, guiarme y darme la bienvenida. A todas las chicas por brindarme la mejor antes de salir a pasarela“, escribió a continuación.

Anabel Sánchez le agradeció a su maquillador