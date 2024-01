Susana Giménez cumple 80 años: las figuras confirmadas, las que se bajaron de la fiesta, y otros detalles

Este lunes 29, Susana Giménez cumplirá 80 años y, lejos de lo que se esperaba, no habrá megafiesta, sino todo lo contrario. La diva está acostumbrada a grandes festejos, repletos de figuras, y se creía que en esta oportunidad, teniendo en cuenta que cumple un número redondo, el cambio de década, iba a ser igual, pero no.

Vale recordar que ella está en Punta del Este, haciendo Piel de Judas (termina el sábado 27) y el evento será en tierras uruguayas. Desde allá, el periodista Gustavo Descalzi contó que Susana llamó a Mirtha Legrand, pero que no le garantizó su presencia. También contactó al Puma Rodríguez, que no está pasando su mejor momento de salud, y que tampoco iría. Le prometió hacer el esfuerzo, pero no se lo aseguró.

Quien sí irá es Cristian Castro. La conductora quiere que también esté su madre, Verónica Castro. Según dijo, es Cristian quien está convenciendo a su madre para que haga el viaje. “Es posible que este fin de semana, el viernes, esté llegando Verónica”, comentó Descalzi.

Por otro lado, contó que la lista de invitados, que estaba en más de 100, se achicó a 67 invitados, y que podría seguir bajando para que asistan entre 50 y 60. Además, la mismísima Su hablé del tema y dio otros detalles.

A la salida del teatro, consultada por la fiesta, aclaró: “No, mega no. Muy íntima. Vienen algunos (invitados de Buenos Aires), personas que han estado cerca de mi vida”.

Si estará Ricardo Darín con su familia, incluida Úrsula Corberó, que llegó días atrás a tierras esteñas con su pareja, el Chino Darín. Habrá que ver con otras figuras internacionales, como Ricky Martin y Ricardo Montaner , a los que también habría invitado, y han sido parte en otros agasajos.