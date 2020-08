Susana Giménez reveló la charla privada que tuvo con Mirtha Legrand en plena cuarentena

Mirtha Legrand se alejó de la TV desde que arrancó la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. Se refugió en su piso de Avenida del Libertador y le cedió su lugar a Juana Viale, que la sigue reemplazando. Aunque sabe que tiene que cuidarse por ser una persona de riesgo, el encierro no le resulta nada fácil y en diálogo con Susana Giménez reconoció que está muy triste.

En un live de Instagram que hizo junto al Puma Rodríguez, la diva de los teléfonos contó algunos detalles de la conversación privada que mantuvo con su colega a través de WhatsApp. "Está angustiada porque no puede trabajar. Ella nació para eso y ahora no puede, y está mal", expresó.

El artista venezolano -que hace casi dos años recibió un trasplante bipulmonar-, indicó que tiene muchas ganas de poder hacer una transmisión junto a La Chiqui, pero Susana le adelantó que no cree que sea posible.

“El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia, no tengo problema. Me pongo los anteojos y ya salí. Ella, si no tiene peinador o maquillador, no te sale. El otro día estábamos hablando y me dijo 'te dejo porque llegó mi peinadora'. ¡Me encantó! Y yo le dije 'te amo, sos lo más'. Es divina”, agregó.

Mirtha Legrand sufrió una dolorosa pérdida en mayo, cuando murió su hermana Goldy. La artista se había comunicado con ella antes de irse a dormir una siesta siesta y hasta hablaron sobre cómo veían la cuarentena. Horas después, su empleada fue a despertarla y se dio cuenta de que no respiraba. Por recomendación médica, la conductora no pudo salir de su casa para ir a despedirla y eso le provocó una angustia muy grande. Días atrás, también quedó impactada con la muerte de Marcos Gastaldi, su exyerno, a quien adoraba.