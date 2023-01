Tamara Báez destrozó a la nueva conquista de L-Gante: "Trabaja en la noche con señores mayores"

L-Gante presentó a Mica Pride, su nueva conquista, en las redes sociales y generó todo tipo de repercusiones. Por supuesto, no faltó la opinión de Tamara Báez, quien no disimuló lo que piensa de la modelo con la que se fotografió su expareja. Consultada por Guido Záffora, Tamara aseguró que no le importa con quién sale el padre de su hija Jamaica, pero se mostró bastante sorprendida por la aparición de la modelo.

Cuando le preguntaron si conocía a Mica, la influencer fue contundente. “Sí, me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, respondió acompañando el mensaje con el emoji de una carita vomitando. Aunque explicó que no trató personalmente con la bailarina, comentó que “es conocida en el ambiente nocturno”. Tamara Báez opinó sobre la nueva conquista de L-Gante (Foto: Captura América)

El panelista de Instrusos (América) también quiso saber si L-Gante le había dicho algo sobre su situación sentimental, a lo que Tamara contestó que solo mantenían una relación por su hija y aseguró que no le interesaba la vida privada de su ex. “A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Lo único que quiero es que mi hija está bien”, agregó.

Por último, Guido indagó sobre cómo estaba la joven luego de su separación y del enfrentamiento judicial con L-Gante por la cuota alimentaria de Jamaica. Sin dudarlo, Tamara concluyó: “Estoy en mi mejor momento”.

L-Gante se vengó de Wanda Nara y se mostró con su nueva conquista desde la cama y comiendo un tostado

L-Gante y Wanda Nara dejaron atrás los rumores que los vinculaban sentimentalmente y cada uno siguió disfrutando de su soltería. Mientras la empresaria está pasando sus días en Punta del Este, el cantante cumple con su agenda laboral en Buenos Aires. Además, el artista aprovecha para pasar su tiempo con otras mujeres.

En las últimas horas, la modelo Micaela Pride compartió varios videos desde la cama junto al cantante y dejó en claro que habían pasado la noche juntos. En las grabaciones podemos verlos a ambos acostados mientras comparten un sándwich tostado. Mica Pride, la nueva conquista de L-Gante (Foto: Instagram / _micapride)

Luego de publicar una postal abrazados en la cama, la joven compartió un video comiendo con el cantante. “Pintó el hambre”, asegura en la grabación de unos segundos que subió a sus historias de Instagram. Fue la cuenta Gossipeame la encargada de revelar la identidad de la modelo, que suele hacer infartantes posteos en sus redes sociales.

Micaela Pride, es una modelo que ostenta en sus redes sociales sus viajes por la Argentina y su auto BMW, además de compartir varios puntos en común con el artista. La joven no solo muestra su exuberante cuerpo a sus más de treinta mil seguidores, sino que también comparte con ellos cuáles son sus placeres de la cotidianeidad. La muchacha frecuenta hoteles de la provincia de Santa Fe o Córdoba, con inmensas piscinas, spa y amplias vistas hacia el Río Paraná. Uno de ellos, tiene un valor de 50 mil pesos la noche.