Tamara Báez explotó de bronca y mostró que L-Gante le mandó fideos como cuota alimentaria: "Vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora"

Tamara Báez está indignada con L-Gante, de quien se separó en muy malos términos. El músico no le pasó el dinero de la cuota alimentaria pero a cambio le envió una bolsa con paquetes de fideos moñitos, mostacholes y tirabuzón. Dolida por no contar con el efectivo para abonar las cuentas, lo acusó de ratón y disparó: "¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora".

Acto seguido, la influencer se quejó de que su ex también compró varios pañales de una marca que su hija no usa. "Yo no puedo creer esto", expresó desilusionada. Horas antes de llevarse esta sorpresa, había anhelado un noviembre lejos de conflictos. "Ojalá menos caos y más paz para el alma", transmitió a través de una imagen.

Tamara también está angustiada por la detención de Despre, su nuevo novio, que fue sorprendido cuando quiso ingresar a un boliche con una pistola semi automática marca Bersa calibre 9mm serie L9917B con cargador y 17 municiones. Según dijo su abogada, sintió la necesidad de protegerse ante las reiteradas amenazas del entorno de L-Gante. "Tuvo miedo por su vida y por la de Tamara", señaló Fernanda Herrera. Tamara Báez mandó al frente a L-Gante: mostró que solo le mandó algunos paquetes de fideos en vez de efectivo. (Foto: instagram/tamibaez429)

Tamara Báez contó que L-Gante no puede tener a su hija tres días a la semana: "Es padre solo dos veces"

El fin de semana, Tamara Báez interactuó con su más de un millón de seguidores de Instagram antes de irse a bailar y contó un dato de L-Gante que nadie se esperaba. Primero reconoció que no hay chance de una reconciliación, y luego expuso que el músico no pudo cumplir con el régimen de visitas que habían planificado.

Semanas atrás, la influencer le planteó que estuviera con la nena tres veces a la semana. Sin embargo, ahora él le dijo que no puede. "Está buenísimo ser padre dos veces por semana solamente. La verdad es que ya no me importa", disparó visiblemente desilusionada. Tamara Báez acusó a L-Gante de ser "padre dos días" a la semana.

Por el momento, el cantante -que le impidió mostrar a Jamaica en las redes- no salió a defenderse, pero sus fans están convencidos de que solo se trata de algo temporal por la gran cantidad de shows y viajes que tiene pactados en esta época del año.