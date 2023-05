Tamara Báez se mostró muy cercana a Mauro Icardi

Durante estas últimas semana, Wanda Nara volvió a mostrarse muy cercana a L-Gante y levantó sospechas sobre un posible romance entre ellos. En ese contexto, Tamara Báez, la ex del cantante de cumbia 420, tomó una inesperada decisión para vengarse.

Harta de todos los idas y vueltas, la influencer se animó a redoblar la apuesta y dejarle un guiño virtual a Mauro Icardi. Tamara usó su cuenta de Instagram y le dejó un “me gusta” en una de las últimas publicaciones del delantero del Galatasaray, donde se lo ve solo y sonriente frente a la cámara.

Además, la ex de L-Gante actualmente sigue al futbolista en las redes sociales, aunque él no le devolvió el “follow”. Sin embargo, este inesperado acercamiento podría interpretarse como una venganza hacia Wanda Nara, a quien ya le dedicó polémicas frases y chicanas en reiteradas oportunidades. Tamara Báez le dio "me gusta" a Mauro Icardi y se vengó de Wanda Nara. (Foto: Instagram/mauroicardi).

Previo a darle “me gusta” a Mauro Icardi, Tamara se había enfurecido con la conductora de MasterChef (Telefe) y la increpó en una publicación de Instagram. Es que la mediática se enterneció con una foto del cantante con su hija Jamaica.

De inmediato, Báez dejó bien claro que le molesta que se entrometa en la relación y le respondió al comentario con una polémica frase. “Siempre queriendo estar en todas”, dijo la expareja de L-Gante.

El picante posteo de Tamara Báez contra Wanda Nara

Días atrás, en medio de los nuevos rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante, Tamara Báez compartió un particular meme que podría desencadenar un distanciamiento definitivo entre la mediática y el músico de cumbia 420.

“Cuando llevan meses comiéndose y nadie se ha enterado”, deslizó en su cuenta de Facebook, y sus seguidores no tardaron en interpretar que se refería al vínculo sexual que la conductora mantendría con su ex desde hace un tiempo. Ellos mismos dieron varios indicios en Instagram: últimamente se mostraron juntos en algunos cumpleaños y él hasta le pidió que le cocinara sus platos favoritos. Tamara Báez dio que hablar con un posteo sospechoso. ¿Es amante de L-Gante? (Foto: Facebook Tamara Báez)

Wanda estaría cansada de las indirectas de la influencer, y esa molestia se suma a los reiterados pedidos de su familia, que no están para nada de acuerdo con el vínculo que la une a Elián Valenzuela, con quien se mostró en la entrega de los Premios Gardel y en una fiesta que se realizó después de la ceremonia.