Tamara Báez sorprendió a L-Gante con un significativo menú

Tamara Báez dejó en claro que la historia de amor con L-Gante es un capítulo cerrado. Sin embargo, en medio de los problemas legales que atraviesa el padre de su hija Jamaica, la influencer permanece incondicional a su lado.

Hace minutos, la joven se mostró preparando un simbólico menú para llevarle a la DDI de Quilmes, donde se encuentra detenido hace ya tres semanas. “Unas milas para llevarle al...”, escribió junto a un emoji de una caca y un corazón.

El gesto no pasó inadvertido para el entorno más cercano. Es que, como contaron en varias oportunidades, antes de que Elián Valenzuela saltara a la fama como L-Gante, la entonces pareja preparaba sándwiches de milanesa para llegar a fin de mes. Tamara Báez se mostró preparando milanesas para L-Gante. (Foto: Captura Instagram /tamaraabaez429)

Tamara Báez recordó cuando L-Gante vendía sándwiches de milanesa para llegar a fin de mes

Tamara Báez suele recibir críticas por sus cambios de looks y es víctima constante de memes. En más de una ocasión la joven se quejó en sus redes y aseguró que con plata o sin plata, sigue siendo la misma persona.

Haciendo referencia a su pasado humilde, en septiembre del año pasado, la influencer recordó cuando con L-Gante vendían sándwiches de milanesa: “Fritábamos mila a las 2 de la mañana”.

Frente a los comentarios de las personas que cuestionan su presente exitoso, disparó: “De última, si les molesta la Tami Báez con plata segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesa o lo que venga para que triunfen juntos jajaja. Están re dolidas”. Tamara Báez recordó cuando con L-Gante vendían sandwiches de milanesa. (Foto: Instagram /Captura)

Para constatar que sus dichos eran ciertos, una amiga de la influencer recordó aquella época: “Altos sanguches eran, wacho. Encima atención 24 horas. Si una vez le mandé a Elián y me hicieron uno a las 2AM. El que persevera alcanza, compita. Más que merecido lo tienen”.

“Te juro, Dani, me hiciste poner a fritar milanesas a las 2AM y Elián ayudándome. Gracias de verdad”, respondió la mamá de Jamaica.

En varias oportunidades, Elian Valenzuela contó que antes de saltar a la fama como L-Gante vendió barbijos y sándwiches, trabajó en obras de construcción y como operario en una fábrica.

Tamara Báez, incondicional de L-Gante: vigilia durante la madrugada en la puerta de la comisaría

En la madrugada del domingo, la joven se mostró desde un vehículo en la puerta de la DDI de Quilmes en plena vigilia y su gesto no pasó inadvertido entre los usuarios. “No me voy de gira, pero...”, escribió dando cuenta de que estaba acompañando al músico en su detención. Tamara Báez desde la puerta de la DDI de Quilmes (Foto: Captura Instagram /tamaraabaez429)

En primer lugar, se filmó desde el interior de un vehículo, luciendo un conjunto deportivo negro, y mirando a cámara. Luego compartió una regalo de un fanático: un cuadro donde se lo ve al músico junto a su hija. Finalmente, se mostró escuchando música junto a sus amigos en la puerta de la DDI de Quilmes donde hacían la vigilia. “Falta poco”, escribió en una de las historias donde se mostró esperanzada. Tamara Báez en la vigilia a L-Gante (Foto: Captura Instagram /gossipeame)

El respaldo de Tamara a L-Gante no pasó inadvertido entre sus miles de seguidores. En esta línea, Pochis de Gossipeame destacó: “Mientras algunas le juraban a Elián por Instagram amistad eterna subiendo fotos agarrándole la manito y ahora andan en otra, si te vi no me acuerdo, Tami le hace el aguante a la salida de la comisaria. Ojalá Elián salga y se dé cuenta de quién es quién en su vida”.