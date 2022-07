Teatro catamarqueño: este viernes se estrena "Tengo tetas, tengo pito y talento"

En el Salón Calchaquí, perteneciente al Museo Arqueológico Adán Quiroga, ubicado en calle Sarmiento 450, se lleverá a cabo este viernes 22 de julio el estreno de la obra de teatro “Tengo tetas, tengo pito y talento” a las 21:00 horas.

La obra es creada y dirigida por el actor, autor y director Lucas Salas y protagonizada por Rodolfo Berrondo. El elenco también está integrado por Oscar Taborda en la asistencia, la técnica a cargo de Fabián Ponce.

La historia tiene como protagonista a Walter, un transformista que se quedó en el tiempo, quien en una habitación llena de vestuarios, pelucas y zapatos, ensaya lo que va a ser el espectáculo que tiene que dar en el antro.

Walter se quedó en el tiempo, con aires de diva y un humor bastante particular. Poniéndole una sonrisa a la adversidad, cuenta cómo llegó a ser quien es hoy y demuestra que el escenario es su primer y único amor. Es una performance cuanto menos desbordante, llena de risas, de odio, de melancolía, de bronca, de colores y de música.

Al respecto, Salas señaló que “el personaje de Walter está inspirado en experiencias propias, en Rodolfo, en amigos, amigas y conocidos, como casi todo sobre lo que hablo a través de los personajes que muestro en el escenario”.

En este sentido, Salas afirma que “lo que realmente me parece válido del proceso de relato son los testimonios que pude recoger de la vida real, de gente real, no sólo de sus pensamientos, de sus ideas, sino y sobre todo de sus sensaciones, de sus sueños, de sus perspectivas, de sus posibilidades, y de todo lo que realmente vive en la gente que nos rodea”.

“Acepté actuar en la obra porque me gustó la forma en la que estaba escrita ya que es un texto diferente a todo lo que hice anteriormente. Aunque no lo parezca es optimista; habla de no rendirse ante la adversidad. Siento que el público va a descubrir un mundo del que poco se habla, un mundo nuevo”, cuenta Rodolfo Berrondo, un actor de reconocida trayectoria provincial y nacional, quien estelariza esta comedia y encarna a Walter, un transformista dueño de la noche.

Entradas

Para adquirir las entradas, pueden comprarse en Alternativa Teatral, contactarse al teléfono 381-599-0305 o por Instagram en @tengotengoteatro. Este evento es apto para mayores de 15 años. Se reponen funciones los días 23 de julio, 05 y 06 de agosto, a las 21.