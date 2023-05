Telefe anunció que volverá Gran Hermano con los participantes de 2022

En medio del escándalo con Tomás Holder y su video hot, los exparticipantes de Gran Hermano vuelven a la escena en Telefe. Las autoridades entendieron que algunos de los participantes todavía tienen repercusión mediática y los pondrán juntos al aire. ¿De qué se trata?

A pesar de que el programa haya terminado a fines de marzo, los jugadores del certamen aún siguen siendo noticia. Camila Lattanzio fue acusada de estafa, Julieta confirmó su primera obra de teatro como protagonista, Daniela volvió con Thiago y Nacho empezó su propio stream, entre lo más destacado.

Actualmente Telefe y Kuarzo son los dueños de los contratos de los participantes, excepto de quienes decidieron romperlo como Coti Romero y Alfa Santiago, entre otros. Pero con los que aún pertenecen a la empresa, harán un stream que será para Telefe.

La noticia es que no saldrá en TV sino que será para redes sociales a nombre del canal. Esto les daría visualizaciones y pasarían a competir con los grandes canales como Luzu TV, Vorterix, entre otros.

Estarán presentes Julieta, Daniela, Tora y Nacho, junto con Diego Poggi, según Diario La Pavada. Por su parte, Juliana, Romina y Juari también van a estar, pero en otros proyectos.

Traición en Gran Hermano: el fuerte pase de factura entre exparticipantes

Una nueva traición envuelve a los exparticipantes de Gran Hermano luego de un fuerte pase de factura generó un nuevo problema para las gemelas Lattanzio. Ya que en medio de una reciente polémica por estafa, un exganador del reality criticó la actitud de las hermanas y las mandó al frente.

"Me caen superbien las chicas. Les tomé cariño porque son auténticas. Pero bueno, perdón mellicitas, gemelas pero en esta estoy con los emprendedores porque me sucedió con ellas que les pedí un favor, me dijeron que sí. Era para hacer un posteo de mi nuevo tema de electrónica", comenzó contando el exparticipante.