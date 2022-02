Thelma Fardin denunció que la Justicia de Brasil volvió "a cero" el juicio contra Juan Darthés

Con un video en Instagram, Thelma Fardin denunció que la Justicia de Brasil volvió "a cero" el juicio que se llevaba a cabo contra Juan Darthés por su acusación de violación y abuso sexual, al considerar, avanzado ya en testimonios y con tiempos próximos a un fallo, que no tiene jurisdicción para actuar, lo que la actriz denunciante consideró "un tecnicismo".

"Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba practicamente sobre el final contra Darthés", dijo la actriz en su publicación.

Y continuó su relato: "Un juicio que costo muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción y que no se puede juzgar ahí". Ese argumento de alzada, para Fardin es "un montón de tecnicismos insoportables e injustos".

"Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos", se quejó quien denunciara a Darthés por abuso sexual en una gira que compartieron en Nicaragua cuando ella era menor de edad y compartían roles actorales en Patito Feo.

"El mensaje hoy es la impunidad", se indignó la actriz que ya había declarado en la causa. "Viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo en Brasil", relató.

Fardin: "Es un nivel de revictimización violento"

"Este tipo se profugó a Brasil y Brasil dice que tiene jurisdicción para juzgarlo y sin embargo nos encontramos que, a pesar de que la justicia me escuchó a mí y a un montón de testigos ,,, y haberme escuchado a mí es un nivel de revictimización violento", dijo notoriamente afectada por la decisión judicial de lo que habría sido una apelación de la defensa de Darthés.

"¿Todo lo que hice entonces fue para nada? para que tres tipos digan, 'no, no hay jurisidicción, cuando un juez ya se había expedido", se preguntó y respondió en el video que posteó en sus redes, con dos minutos de duración..

Y siguió: "El mensaje que se está dando es un escándalo, un mensaje de impunidad enorme. porque en un juicio como el mío donde colaboraron 3 países, operaciones internacionales, movimientos de mujeres y un sinfín de herramientas para intentar llegar a la justicia -donde nos piden que vayamos".

"​Nos piden eso y ahora dicen esta barbaridad", insistió y cerró con una reflexión más general: "Si en un caso como el mío pasa esto, qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia".

Lo último que se conocía sobre el juicio era la declaración de Anito Co, el 28 de enero, quien también denunció por abuso sexual al actor. Aquel día el juez Ali Mazloum dispuso que las audiencias continuaran el 4 y el 18 de marzo. Algo que finalmente no ocurrió ni ocurrirá.

En un breve diálogo con Télam, Co, quien en 2018 denunció desde las redes sociales a Darthés por el abuso sexual ocurrido mientras ambos rodaban la serie televisiva Gasoleros, explicó que no podía dar detalles de la declaración que hizo online desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Argentina.

"Me sentí bien por haber podido relatar todo lo que me pasó, no sólo para mí, también para la causa y fui muy escuchada y estuve muy a gusto", compartió la actriz luego de casi dos horas de testimonio.

Por su parte Fardín venía de haber sido internada en el Hospital Pirovano por un pico de estrés donde habría quedado con secuelas tras su declaración judicial. Estuvo tres días bajo la observación de un equipo de profesionales que en ningún momento emitieron ningún parte médico. Lo único que trascendió es que la actriz estuvo acompañada todo el tiempo por su madre.

Mientras tanto, Juan Darthes puede moverse con total libertad en Brasil. El actor, que se encuentra radicado en San Pablo, está acompañado por su familia y lleva una vida normal, lejos de la exposición mediática, pero sin restricciones tanto en su libertad como en el trabajo. Si bien se le inició el trámite de extradición para que afronte la denuncia por abuso sexual que se estaba tramitando en los tribunales nicaragüenses, Darthés puso en marcha un nuevo emprendimiento ligado a la actividad artística.